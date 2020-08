Desde que comenzó el Cantando 2020, la pista ya tuvo varias peleas, cruces y enfrentamientos entre las diferentes personas que conforman el programa. Uno de ellos se produjo con Adabel Guerrero y Moria Casán. La vedette ya pisó por tercera vez el estudio del Cantando, pero en ninguna de estas oportunidades logró que a la one le gustara su trabajo y hasta se tiraron picantes frases entre ellas. ¿De dónde viene el conflicto entre las dos?

Nadie entendía cual era el motivo por el que Moria era tan dura con Adabel, pero, Mariana Brey, la panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló el misterio. Le pregunté a Adabel porque ese encono de Moria y ella me dijo que no sabe qué pasa y que siente que si Casán quisiera matarla más podría ir más fuerte” contó la angelita sobre esta pelea. “Pero recordé que Moria la convocó a Adabel, en el 2009, para un espectáculo en Carlos Paz, Whatpass, se juntó con el señor Luciano que trabajaba para Moria. Le había ofrecido muy buena paga, ella le dijo que no, porque eligió la propuesta de Gerardo Sofovich” prosiguió.

“Después hubo otra convocatoria, que fue para Excitante, de Cherutti y Artaza, cuando volvieron a hacer teatro. Adabel estaba por cerrar con Cherutti, igual escuchó una oferta de Moria, que era para una obra en el Tronador de Mar del Plata y tampoco le dijo que sí y eligió Artaza” explicó Mariana. “Desde aquel entonces las cosas están ásperas entre ellas, no es odio, porque si Moria te odia…” cerró contando la periodista, haciendo referencia a que “la lengua karateca” está dolida con la vedette pero no se trataría de odio.

“Me pareció fea. No sé qué pasó, Adabel vos estuviste como maestrita. Chicos, yo admiro el talento de ambos, pero están como demodé. Adabel, a modernizarse un poco” le dijo Moria Casán en una de sus devoluciones cuando Guerrero y su compañero Leandro Bassano interpretaron una canción de Ricky Martin. En esta oportunidad, la one también les dijo que escucharlos le había hecho mal al oído.

Además de las peleas, la vedette vivió un cómico momento en la pista del Cantando 2020 justamente con Moria. Durante una de las devoluciones, la jurado le pidió a la bailarina que hiciera una pirueta y lamentablemente no salió bien y se dió un tremendo golpe. Por desgracia, ninguno de los presentes pudo ayudarla a levantarse del piso porque por los protocolos de la pandemia, los presentes en el set no pueden tocarse. A pesar de esto, luego la bailarina volvió a intentar la pirueta y le salió a la perfección.