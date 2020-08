Una fuerte denuncia llegó hoy. Una vecina de Capayán publicó la boleta de impuestos de su domicilio y se expresó por su cuenta de Facebook. El detalle de la factura del servicio muestra lo que pagan de luz los ciudadanos de la localidad de Miraflores. Además, en la misma el impuesto de Energía se agrega agua y cloacas. En este lugar, las personas aseguran que es ineficiente el sistema de servicios básicos.

Los vecinos reclaman que agua no hay y que el tema cloacas desborda. Por su parte, Rosa Ferreyra hizo su reclamo de manera virtual hoy. En abril ya hubo una convocatoria para marchar contra el tarifazo de energía eléctrica. En esa ocasión se realizó en frente a la plaza 25 de mayo. Al momento, se llevó a cabo una reunión entre usuarios, Energía de Catamarca SAPEM y funcionarios de la Provincia.

El resultado no brindó respuestas al reclamo que planteaban por el tarifazo en el servicio básico. Asimismo, una importante cantidad de vecinos se movilizaron en busca de respuesta. Mientras tanto es que desde marzo por la cuarentena obligatoria, los diversos organismos estatales se abocaron a mejorar su servicio online. En este contexto, hace meses que Energía de Catamarca posicionaba una nueva herramienta para la disposición de todos los usuarios, la presentaron como una oficina virtual.





La “facilidad de pago” que ofrece a los usuarios incluye que en la plataforma se puede imprimir la factura, actualizar los datos personales, entre otros trámites. Energía recibió además a muchas personas que se quejaron porque las boletas no llegaban a sus domicilios. Aunque ante la situación de pandemia esto sería lo de menos, en este sentido, Energía de Catamarca aclaró: “Si no ha recibido su factura, la ha extraviado o no dispone de ella para realizar su pago, puede imprimir una copia para abonar su deuda”.

¿Con esto asegurarán valores adecuados a la época que transita la provincia? El broche de oro es que su oficina virtual, que está en su página web, tiene su propia aplicación para teléfonos inteligentes y está disponible para Android. En esta app, el usuario puede consultar los consumos del último mes, las diversas facturas y tiene disponible los números para hacer un reclamo en caso de un corte de luz. La realidad es que Rosa y su hija con un discapacidad necesitan una prontA solución.