Este martes vuelven las clases en algunos colegios de la provincia. Si bien en principio la decisión estaba tomada para todas las escuelas en localidades de menor matrícula y más distanciadas, la idea de una vuelta progresiva y escalonada para el reinicio sigue vigente. Sin embargo, esto resulta complejo cuando los mismos colegios solicitan insumos a los padres para poder empezar.

En este sentido, es importante diferenciar este y oeste con respecto a la reapertura escuelas. En el este, los COE locales decidieron no comenzar debido al rebrote del virus en provincias limítrofes como Santiago del estero y Tucumán. En cambio, en el oeste, se encaminó para todo tener a los chicos nuevamente en las escuelas. De hecho el acto central, según lo trascendido, será en Hualfín en el departamento de Belén, donde estaría Raúl Jalil.

Por otra parte, muchos lectores de El Aconquija, sobre todo padres, han informado que no hay insumos de higiene para todos los chicos en los lugares que van a retomar las actividades. Los padres aseguran que les piden a ellos los elementos para que los chicos puedan asistir a la escuela: alcohol en gel, jabón, toallita, entre otros.

Una cosa es garantizar desde las escuelas todos los insumos necesarios como lavandina o personal de limpieza y otra cosa es que los padres se tengan que hacer cargo de todo esto ya que las clases empiezan hoy. A su vez, se supone que el Ministerio de Educación debería proveer todos los elementos de higiene y seguridad para que se comiencen las clases sin ningún tipo de dificultad ni riesgo

Más allá de que el virus se encuentra contenido en Catamarca desde hace varias semanas, sigue circulando y es importante concientizar sobre la prevención del mismo para volver a la normalidad. Este es un retorno a clases que no toma todos los recaudos y los padres manifiestan su descontento. Y es que, si no están dadas las condiciones, no quieren mandar a los chicos a la escuela y exponerlos a riesgos por falta de elementos esenciales para contener una emergencia sanitaria.