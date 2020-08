Sofi Morandi se encuentra con un perfil muy bajo en el Cantando 2020. De la influencer que divertía a Marcelo Tinelli enseñándole nuevas palabras que utilizaban los jóvenes, no quedó nada. Y, al parecer, esa poca exposición en los medios, sumado con la cuarentena, le dio tiempo para hacer una comparación muy divertida. La actriz develó a qué perros se parecen los famosos del certamen.

En la tarde del martes, Sofi Morandi escribió en su Twitter: “Abro hilo”, y así comenzó con una larga lista de famosos y sus parecidos. La cantante comparó en primer lugar a Lizardo Ponce con un canino parecido al Border Collie, y continuó con Lola Latorre, a quien le tocó un Galgo afgano. El pastor de las islas Shetland se asemeja a Lucas Spadafora. El cuarto lugar fue para Jey Mammon, quien según la actriz, se parece a un Basset hound.

Y así continuó Morandi con varios participantes más. Esperemos que no se ofendan los famosos del Cantando, quienes según Moria Casán, este año están “muy sensibles y sin gracia”. No obstante, la campeona del Bailando por un Sueño no se animó a buscarle parecidos a los miembros del jurado, aunque los usuarios de las redes sociales ya definieron el de Pepe Cibrián. El personaje para el productor es el perezoso de Zootopia.

El Cantando 2020 logró ser uno de los programas con más rating de las noches. A pesar de que Marcelo Tinelli expresó que el programa del lunes fue “rara”, el certamen ganó el tercer puesto de visualizaciones en comparación con los ciclos. Sin embargo, actualmente también se realiza un conteo de impresiones en Twitter, y el reality obtuvo el primer puesto con más de 27.000 interacciones, en la gala del lunes.

Asimismo, continúan las guerras entre los participantes del Cantando 2020. Esta semana se enfrentó Floppy Tesouro con Mariana Brey, luego de que la periodista afirme que la modelo le quitó el lugar el Lunes. Finalmente, el martes cantó la angelita y explicó todos los detalles de la pelea que presenció con la actriz. “Ella (Floppy) sabía que yo estaba por salir y fue a pedir un cambio. Me molestó la actitud porque es una compañera”, manifestó la panelista.