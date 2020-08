Hace unos días, Adabel Guerrero se cruzó fuertemente con Moria Casán, luego de enojarse por las malas devoluciones que le da La One. Sin embargo, parece que en enfrentamiento entre las vedettes es vintage, ya que se habrían peleado en el Bailando. En la tarde del martes, la participante del Cantando 2020 participó de una entrevista en Por si las moscas a y defenestró a la diva: “Está tan grande que necesita el bastón”.

En una entrevista con Por si las moscas para La once diez, Adabel no se guardó nada, y para algunos llegó a ser maleducada con sus dichos. “Pareciera que no me quiere mucho que digamos”, comenzó diciendo la bailarina sobre Moria. No obstante, luego fue más allá y agregó: “A mí me parece que le quedó complejo con la bastonera, o capaz está tan grande que necesita el bastón”.

Luego, Guerrero habló sobre el resto de los jurados, quienes tampoco le da devoluciones muy buenas. “Me da la sensación de que mucha onda conmigo no tiene (Moria) y por algo será. Nacha (Guevara) también es dura y, sin embargo, una vez me dijo que no le gustó nada y otra vez que sí le gustó”, reflexionó la mamá de Lola, olvidando el conflicto que tuvo con la actriz en la primer gala.

Finalmente, Adabel sentenció filosa: “A Moria nunca la convenzo con nada. Creo que la próxima vez le voy a decir que no le convence mi persona. Yo creo que hay algo personal ahí, se lo tendré que preguntar. Me parece que lejos de pelearme, le voy a chupar un poco las medias. Aunque me molesta la gente chupamedias, no chupé nada para nada, pero quizás le tenga que chupar el palo a Moria”.

Según reveló Mariana Brey en Los ángeles de la mañana, el verdadero motivo de la guerra entre Adabel Guerrero y Casán, es un hecho que ocurrió hace varios años. “Recordé que Moria la convocó a Adabel, en el 2009, para Whatpass. Pero ella le dijo que no, porque eligió la propuesta de Gerardo Sofovich. Después hubo otra convocatoria para el Tronador, pero cerró con una obra de Cherutti y Artaza”, reveló la angelita. Y parece que ese fue el inicio del conflicto.