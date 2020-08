Desde que comenzó el Cantando 2020, el público no se encuentra muy conforme con el jurado. En la ronda de cumbia, Pepe Cibrián y Nacha Guevara manifestaron que saben muy poco sobre el género. Lo que provocó el enojo de muchos. Hasta Ángel De Brito les recomendó a estudiar. Sin embargo, el martes en Los ángeles de la mañana, el periodista le propuso a Marcelo Tinelli una nueva incorporación para el certamen.

En la edición del martes de LAM, Gladys La Bomba Tucumana participó como invitada. A De Brito no le gustó nada la excusa del jurado de justificarse diciendo que no saben de cumbia, por lo que le hizo un pedido a Tinelli. “Ya que estás mirando, Marcelo, quiero a Gladys en el jurado. Si puede ser, por favor”, lanzó el periodista ante la euforia de la cantante, quien desde atrás repetía: “¡Vamos con esa!”.

En esa misma línea, Ángel continuó: “No sé si se puede ser participante y jurado, pero que haya alguien así que entienda”. Actualmente, La Bomba participa del certamen junto a su hijo, Tyago Griffo. Por lo que el conductor aseguró: “Echemos a Tyago del Cantando y te ponemos de jurado”. Rápidamente, la interprete bromeó: “Que alguien se quede con Tyago en el Cantando porque él canta muy bien y yo lo arruino a mi hijo”.

Sin embargo, De Brito recordó el conflicto que tuvo La Bomba en el Bailando por un Sueño en 2017, y la provocó: “Que cante Tyago con Mica Viciconte y a vos te ponemos en el jurado”. Claramente, la cantante no quiso saber nada al respecto. “No, no, no, ahí no hay trato. No firmamos. Por favor, no, Diosito”. Y en ese momento, el periodista lanzó una bomba sobre una posible incorporación del certamen.

Hace varias semanas se habla de que se convocarán nuevos famosos para que formen parte del reality. Ángel De Brito mencionó una de las posibilidades: “Mirá que Mica puede caer en cualquier momento. Ojo. Yo les dije acá hace unos días que se vienen incorporaciones al Cantando 2020. Se vienen varios participantes nuevos”. Si la mediática se llega a sumar al show, seguramente provocará un revuelo en la pista.