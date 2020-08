Cande Tinelli recibe continuamente duras críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. Por lo general, los internautas la juzgan mucho por su aspecto físico o en más de una oportunidad ponen en tela de juicio su estilo de vida por tener un papá famoso. Sin embargo, lejos de quedarse callada ante los comentarios malintencionados, Lelé opta por arremeter duramente contra los heaters que le dejan comentarios en las redes.

En varios de sus posteos, la hija de Marcelo Tinelli, juega mucho con el uso de los filtros con los que cuenta la red social. Y al parecer, fue algo que los seguidores de la cantante comenzaron a reprobar. Por este motivo, Cande Tinelli, hizo su descargo por medio de un video en su cuenta oficial. “Estoy un poco cansada de que me digan que uso muchos filtros que sin filtros soy un cu… Yo no uso filtros, yo me muestro tal cual soy y me banco los defectos y las críticas” manifestó la hermana de Mica Tinelli.

Recordemos, que hace algunos meses atrás, hizo un video similar, cuando la acusaron de ser toda de plástico. Incluso, se cree que esta frase la llevó a componer su nueva canción que se estrena el próximo 28 de agosto. Ya que la imagen promocional de la canción muestra a una muñeca muy similar a la cantante, con sus mismos tatuajes y luego ella, subió otra fotografía con un look parecido al de la caricatura y hasta lanzó un challenge para ver a sus fans usando el mismo look.

En los últimos días, se mostró en una publicación junto a todos sus hermanos, anunciando un nuevo proyecto juntos, pero dejando bastante intriga también al no contar de que se trataba específicamente. En este post, Cande también recibió críticas por parte de un usuario que dijo: “¿Van a llevar cv?” haciendo alusión a que los hijos del conductor estrella de canal trece no trabajan. Sin dudarlo y con mucha altura, Lelé volvió a responderle y causó gran revuelo entre los internautas.

“Jajaja, buen chiste. Todos tenemos laburo gracias a Dios. Y bueno, un respaldo económico que nos tocó, que no nos hace peores personas. Suele dar mucho odio. Pero creéme que todos hacemos nuestras cosas. Saludo” arremetió duramente Lelé. Este comentario suyo llegó rápidamente a gran cantidad de me gusta por parte de los usuarios que coincidieron sin dudar con el pensamiento de la joven.