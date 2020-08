Anoche, Carmen Barbieri salió a la pista del Cantando 2020, para dejarlo todo en su presentación de cumbia junto a su compañero Mariano Zito. Sin dudarlo, la cómica no podía no estar alegre y haciendo reír a todos con sus ocurrencias, tal como se caracteriza siempre. En este sentido, protagonizó un gracioso momento junto a su exnuera Laurita Fernández luego de que la conductora mencionara las ganas de ser abuela de la actriz. Barbieri aprovechó el momento y le tiró una picante pregunta: “¿Vos me querés hacer abuela?”

“Dice que tiene muchas ganas de ser abuela, ¡mirá un Balcito!” dijo Laurita mientras Carmen Barbieri ingresaba a la pista. En ese momento, la conductora redobló la apuesta y dijo: “Ahí viene la abuela Carmen.” “Todavía no soy abuela. ¿Por qué? ¿Vos me querés hacer abuela?” le respondió la participante, que rápidamente se dio cuenta de su error e intentó explicar que no se lo quiso decir en ese sentido, mas allá del acto fallido de la mujer, ambas se rieron de las declaraciones de la mamá de Fede Bal.

“Pero serías una gran abuela.Yo que te conozco serías una gran abuela” le comentó la bailarina. “Sí, amo, me los llevo a todos a Disney, cuando abra. Espero que abran pronto, si no me llevan en silla de ruedas. Por ahora, Fede no está con ganas. Está practicando hace mucho tiempo” cerró diciendo la humorista. “¡Ya está en edad!” dijo Laurita enviándole un claro mensaje a su ex, que actualmente está en pareja con Sofía Aldrey, la joven que lo acompañó durante todo el difícil proceso de su enfermedad.

Hace poco, la conductora y su ex tuvieron un pequeño acercamiento cuando Federico contó por medio de las redes sociales que estaba curado de su cáncer. Sin dudas, ante tan feliz noticia, la rubia no dudó en comentarle la publicación y se dedicaron unas tiernas palabras, demostrando así, que a pesar de que ya no están juntos, aún conservan una buena relación. Recordemos que el comienzo de su noviazgo fue en medio de un gran escándalo con la separación de Bal con Barbie Vélez, que luego empeoró cuando el joven le fue infiel a la bailarina.

En cuanto a la performance de Carmen Barbieri en el Cantando, ella y Mariano interpretaron la canción “La güera Salomé” de Lia Crucet. Su presentación tuvo gran aceptación por parte de los miembros del jurado, que manifestaron que había llegado a la pista, la alegría que tiene que tener este ritmo. Algo, que según explicaron no habían tenido el resto de los participantes hasta el momento. Por este motivo, el dúo consiguió uno de los mejores puntajes de la ronda.