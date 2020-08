El intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, fue condenado la semana pasada a seis años de prisión por abuso sexual. Cabe recordar que el hecho manifiesto en perjuicio de una niña de 15 años llevaba más de siete años sin una resolución. Sin embargo, el intendente volvió a la normalidad de su puesto después de haber sido encontrado culpable.

La indignación ha sido tal que el diputado oficialista Daniel Lavatelli ha propuesto la intervención de la municipalidad de Puerta de Corral Quemado, tras la condena de Aybar y su posterior liberación, ya que se aclaró que seguirá su vida normal hasta que el fallo quede firme. A su vez, transita su tercer mandato como intendente y mientras la condena no quede firme y no vaya a prisión, podrá concluirlo en 2023

“El desorden de conducta del intendente y la mencionada sentencia nos lleva a interpelar no solo sobre su inhabilidad moral, sino también sobre las consecuencias administrativas y financieras que su situación judicial han producido en el municipio que Aybar hoy representa” dijo Lavatelli. “La posibilidad de incursión en un desorden administrativo y financiero que, conforme la Ley Orgánica de los Municipios, implique un incumplimiento de las obligaciones contraídas” añadió el legislador oficialista.

Además, el diputado indica que dicha comuna se rige por la Ley Orgánica Municipal, la cual, postula las causales de intervención: éstas son acefalía, desorden administrativo, económico o financiero y enajenación ilegal de los bienes y deficiente prestación de los servicios públicos. “Debemos analizar que el delito perpetrado por Aybar se cometió haciendo uso del poder que le da el espacio institucional que ocupa y dispone de los respectivos recursos públicos para tener la posibilidad de encubrirse” explicó Lavatelli.

En contraposición a esta iniciativa, el diputado radical Genaro Contreras aseveró que “esto es una cuestión personal y no amerita una intervención del municipio”. Además agregó que “se debe respetar la ley” y, según el legislador, no hay nada que involucre este hecho con la institución municipal. Para él, no hay ninguna irregularidad que afecte a la administración como para se realice una intervención.