La ministra de Salud, Claudia Palladino, se mostró preocupada por la situación epidemiológica de las provincias vecinas y del país. Ante esta situación hizo especial énfasis en las modalidades de reclamo que vienen llevando adelante distintos referentes gremiales, poniendo en riesgo la salud de la comunidad. Según Palladino, no tienen la intención de desconocer el derecho a los reclamos gremiales, pero que la realidad no sólo de Catamarca sino del país y del mundo en general “exige una mayor responsabilidad en la manera de manifestarse”

“Venimos trabajando fuertemente, sin horarios, para que Catamarca pueda seguir controlada y que el coronavirus no avance como sucedió en provincias vecinas. Quienes están al frente de una entidad sindical deben ser responsables al momento de iniciar un reclamo para evitar poner en riesgo a sus propios defendidos y a toda la población”, afirmó la ministra.

A su vez, Palladino sostuvo que realizar una marcha donde no se toman en cuenta los protocolos, “que día a día venimos pidiendo cumplir a la sociedad en su conjunto como el distanciamiento y el uso correcto del barbijo es no cuidarse y no cuidar al otro, exponiendo a trabajadores esenciales que son la primera línea de acción”.

Finalmente, la ministra de Salud pidió compromiso por sobre todas las cosas a los que conducen los gremios de la provincia en un momento donde el virus está avanzando de manera acelerada en todo el país, en especial en provincias vecinas. “Es momento de actuar con compromiso genuino en un país que está tratando de sostener la economía y la salud. En ese marco Catamarca no está exceptuada”, subrayó.

En consonancia con esto, ayer a la noche cesanteados de la gestión de Luis Polti, intendente de la Municipalidad de Recreo, han tenido que ser trasladados por la ambulancia tras encontrarse descompuestos. La protesta de huelga había tenido como función manifestar ante a la situación que viven los trabajadores municipales de esta localidad. Para evitar el colapso de los hospitales, es necesario evitar que los manifestantes lleguen a tal extremo.