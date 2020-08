Ya hace un mes que comenzó el Cantando 2020, y las polémicas abundan gala tras gala. El lunes, inició una guerra entre Mariana Brey y Floppy Tesouro, luego de que la mediática pidiera cantar antes que la periodista, y al día siguiente, el escándalo continuó. La angelita participó del certamen el martes por la noche, y reveló todos los detalles de su enojo con la cantante. Y la modelo no se quedó atrás.

En la noche de ayer, Brey ingresó a la pista con los tapones de punta. La panelista de Los ángeles de la mañana comenzó a relatar su enojo: “Mi enojo tiene que ver con su actitud. Ella (Floppy) sabía que yo estaba por salir y fue a pedir un cambio al control. La que estaba a los gritos fue ella. Me molestó la actitud porque es una compañera, lo hubiese hecho quien lo hubiese hecho me hubiera enojado también”.

Al escuchar los dichos, Floppy que se encontraba mirando el programa desde su casa, tuiteó: “Yo no fui a los gritos a ningún lado, le informaron mal. Yo estaba tercera en la grilla tengo los mensajes de la producción si quiere verlos… Yo no pedí cambio…”. Obviamente, en el piso leyeron la publicación, por lo que Mariana recurrió a Gaby Fernández, el productor enmascarado, para que cuente los hechos.

Rápidamente, el productor asintió, otorgándole veracidad a lo contado por Brey, y parece que ofendió a Floppy, quien continuó haciendo su descargo en Twitter. “No es así… y lo saben!!! ¡Yo estaba tercera! No está bueno que me hagan quedar como mala compañera cuando no lo soy, jamás me quejo… fui el viernes y no entre por cuestión de tiempo y nunca me quejé”, manifestó la modelo.

A su vez, Tesouro mostró los chats que tuvo con su productor, en donde se puede leer: “Van terceros. 22:40 arranca y bajamos. Por favor”. Finalmente, Ángel De Brito lanzó: “Mañana en LAM hacemos un especial de este tema”. Al parecer, la disputa entre las famosas es vintage, puesto que hace 10 años se encontraron en un evento, y según cuenta Mariana Brey, Floppy se quiso “levantar” a su marido en aquel momento.