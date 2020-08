(Por Diego Nofal) Una dura acusación cayó sobre la actual diputada nacional Lucía Corpacci. De acuerdo con la denuncia de comunidades originarias y de un parlamentario de la oposición la parlamentaria estaría detrás de la designación inconsulta del cacique Román Elías Guitián, como supervisor de los trabajos que se realizarán para varios emprendimientos mineros. No es de esperar que sea la primera a la que se apunta, ya que su gestión fue prominería y se otorgaron varias conformidades para realizar exploraciones en terreno catamarqueño.

Para contar la historia hay que detenerse en algunos datos, el líder de la Comunidad de Atacameños del Altiplano que junto con la Asamblea “Pucará” se opusieron a la construcción del Acueducto en el Río Los Patos, una estructura fundamental para el desarrollo minero en el extremo noroeste de la provincia. Pese a la férrea negativa de Guitían y la comunidad, un día el líder originario apareció en el Boletín Oficial designado como “supervisor” de estas obras.

“En ningún momento presté ninguna conformidad porque yo estuve en el campo entre medio del ganado, nunca me dijeron nada de esto. Yo salgo a ponerme en contacto con mi defensora y me doy con esta situación. Ellos nunca me comunicaron en nada de este decreto”, señaló Guitian ante la prensa y sostuvo que el no avalaría ninguna tarea de ese tipo “porque no está haciendo la consulta previa e informada a la comunidad y está dando autorizaciones a las mineras, en medio de la pandemia, violando las leyes de nuestra comunidad”.

El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Víctor Luna, viene denunciando la mano de Corpacci detrás de varios actos de gobierno, apuntó contra la diputada. “Es otra muestra de la arbitrariedad con la que se manejan; esta torpeza se inscribe en las maniobras de un Gobierno que está dispuesto a la compra de voluntades utilizando los recursos públicos para conseguir la ansiada licencia social que habilite la actividad minera, poniendo al descubierto su enorme interés en despejar el camino al negocio minero, sin trepidar en someter al manoseo y la humillación a los referentes sociales”, manifestó sobre la designación “fantasma” del cacique.

El legislador no ahorró en sus críticas a la exgobernadora, Lucía Corpacci. “En lugar de andar haciendo marketing, sacándose fotos en los merenderos y comedores comunitarios, con censurables puestas en escenas, debería emprender acciones concretas para dar respuestas a las demandas sociales, porque también es corresponsable”, dijo el parlamentario, que viene denunciando desde hace un tiempo una exagerada injerencia de la legisladora nacional en las decisiones del Gobierno provincial.