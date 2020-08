Como sabemos, Lizardo Ponce no es de los participantes más talentosos en cuanto al canto dentro de la pista del Cantando 2020. En la ronda de cumbia, al periodista le tocó cantar junto a su compañera Lucía Villar, un tema de Agustín Casanova. A pesar de que el dueño del tema le tiró la mejor onda para esta performance, la versión de “Loquita” que hizo Lizardo no le gustó al jurado. Y Moria Casán tuvo una dura reacción ante esta cumbia.

“Chicos, me hizo todo mal. Perdonen, feo, feo mal. Desde que salieron me hizo mal a los oídos. Poca gracia también, mi amor. Algo que te de como energético. Estás avanzando y mirás el piso, te balanceás. Necesitás incremento con creatividad. Parece que les falta pilas a los dos. Yo para poner un 10 me pongo de pie, y para poner una nota baja me voy a empezar a agachar acá” dijo Moria Casán en su devolución y luego puso el primer 1 de todo el ciclo mientras se escondía debajo de su escritorio.

Sin dudas, esto dejó muy afectado al influencer que se mostró con los ojos llorosos mientras escuchaba las palabras de la one. “Hago un esfuerzo muy grande. Es verdad lo que dice el jurado, soy muy tímido, todo me da nervios. Entiendo que capaz no les guste, entiendo el 1. Mientras valoren que lo estoy intentando con eso alcanza, después digan lo que quieran porque ustedes son los que saben” manifestó Lizardo ante la pregunta de los conductores sobre lo que sentía en ese momento.

En ese momento, para sorpresa de todos, Nacha Guevara lo llamó hasta su lugar en el jurado y con el micrófono apagado le brindó palabras de apoyo al participante mientras juntos estiraban sus brazos como haciendo reiki para intentar tranquilizarlo. Este momento. como ya te contamos en El Aconquija, generó catarata de memes en las redes. Sobre todo después de la pelea que tuvieron ambos en la primer gala de Lizardo en la pista del Cantando.

Antes de salir a la pista, el influencer hizo un vivo por Instagram con el creador de la canción, Agustín Casanova, el excantante de Marama, que a pesar de las duras devoluciones que le hizo el jurado a Lizardo, también dio su opinión respecto al show y se mostró en desacuerdo. “Injusticia con el #Cantando2020 Loquita fue excelente” escribió el músico por medio de su cuenta oficial en Twitter. Mas allá de las buenas intenciones del cantante, sus fanáticos lo tildaron de ser muy generoso con su mensaje ante lo que habían visto.