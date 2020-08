Como ya te contamos, Lizardo Ponce no pasó ayer la mejor noche desde que comenzó el Cantando. Fue duramente criticado por el jurado, ya que no les gustó para nada su performance del ritmo de cumbia. El joven es muy sensible, pero manifestó que seguirá dándolo todo para poder aprender y mejorar en cuanto a su participación en el show. Marcelo Tinelli, uno de los espectadores más atentos del programa, expresó vía Twitter, que no le gustó nada la cumbia de Lizardo Ponce.

Si bien en la primera gala, luego del duro cruce que tuvo el influencer con Nacha Guevara, el conductor salió a bancar la actuación del participante, esta vez no logró que lo ayudara. “Tiene todo para mejorar @lizardoponce. Lo banco. Hoy no me gustó. @cantando2020” escribió Marcelo en su cuenta oficial en la red del pajaríto. Además brindó otra opinión en cuanto al look del joven. “Que raro ver a alguien de pantalones cortos en la pista del @cantando2020. No me gustó nada esta noche @lizardoponce. Muy desafinado. Y lo adoro” comentó el papá de Cande Tinelli.

Luego de salir de la pista, Lizardo vió el tweet del cabezón y no dudó en responderle. “Otro jurado más” escribió el periodista junto a un emoji de un chico golpeándose la cara, en manifestación de queja por el comentario de Marcelo Tinelli. Recordemos, que en las últimas horas, Marce manifestó que tenía ganas de sentarse en la silla de uno de los jurados del programa y manifestó que le gustaría cumplir con este rol ya que es algo que ahora hace desde su casa porque no lo puede hacer en la pista del Bailando.

Tinelli, continuó muy prendido a la pantalla de canal trece y continuó twitteando y opinando respecto a todos los temas que surgieron en la pista. Antes de Lizardo, Carmen Barbieri deslumbró en la pista con su interpretación de “La güera Salomé” y el conductor le dio el visto bueno también a la mamá de Fede Bal. Muy picante, la pareja de Guillermina Valdés, compartió luego el tweet de Brian Lanzelotta que dio inicio a la polémica con Pepe Cibrián Campoy.

Finalmente, cuando Mariana Brey salió a la pista, volvió a vivirse otro momento muy particular, ya que, la angelita tuvo que explicar el escándalo que protagonizó el día anterior junto a Floppy Tesouro por el lugar que ocupaban dentro del show. A la hora de cantar, la panelista interpretó un tema de Miss Bolivia, que al jurado le pareció muy difícil para ella, pero muchos destacaron la actitud que le puso a la actuación. Sobre esto, se sumó a hablar Tinelli, que a diferencia de otras galas, volvió a coincidir con los miembros del jurado.