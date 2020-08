Desde que se comenzó a hablar sobre el Cantando 2020, se supo que Marcelo Tinelli no formaría parte del certamen desde el piso, sino que se ocuparía de la producción. A pesar de ello, el periodista se encargó de darle devoluciones a todas las parejas a través de Twitter, desde el sillón de su casa. En la tarde del martes, el conductor hizo una interesante propuesta. ¿Formará parte del jurado?

Al parecer, luego de varios años, el periodista se cansó de ocupar el rol del conductor y quiere incursionar en uno nuevo. Ayer por la tarde, Marcelo hizo público el pedido para el certamen. “Quiero ser jurado del @cantando2020 . Lo que no puedo hacer en el Bailando, lo hago acá desde mi casa. ¡¡En cualquier momento arranco a poner puntajes!!”, expresó el mediático en la red social del pajarito.

Sin embargo, algunos participantes no estuvieron muy contentos con la decisión, entre ellos, Lizardo Ponce. Apenas vio la publicación, el influencer le rogó: “Pero no empieces hoyyyyy”, puesto que a él le tocaba cantar la cumbia en la gala del martes. Y que agradezca que no formó parte del jurado, ya que Tinelli opinó sobre su performance en las redes sociales y dejó en claro que no le gustó nada.

En la ronda de cumbia, Lizardo interpretó “Loquita” de Marama y no logró convencer al jurado. El instagramer obtuvo tan sólo 11 puntos, y el primer 1 de Moria Casán. Marcelo por su parte, estuvo de acuerdo con las devoluciones del jurado. “Qué raro ver a alguien de pantalones cortos en la pista del @cantando2020. No me gustó nada esta noche @lizardoponce. Muy desafinado. Y lo adoro”, escribió el periodista.

Finalmente, luego de escuchar todas las devoluciones, Marcelo Tinelli sentenció: “Tiene todo para mejorar @lizardoponce. Lo banco. Hoy no me gustó”. No obstante, Ponce no fue el único famoso que le hizo un pedido al conductor del Bailando. Al ver el posteo donde el periodista manifestó sus ganas de ser jurado, Laurita Fernández le propuso: “Y la Bomba (Tucumana) como Bar”. ¿Habrá cambios en el Cantando 2020?