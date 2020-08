Al principio del Cantando 2020, la relación entre Lizardo Ponce y Nacha Guevara era de lo peor. Sin embargo, en la gala siguiente los famosos revelaron que hablaron en privado, y su relación mejoró en un 100%. Tanto que en la noche del martes, la actriz le hizo reiki al influencer, luego de que el se muestre muy apenado por las devoluciones que recibió. Y como siempre, las redes sociales se llenaron de memes.

En la ronda de cumbia, Lizardo cantó “Loquita” de Marama, junto a Lucía Villar. A pesar de que el periodista intentó ponerle buena onda y energía, no alcanzó para convencer al jurado. Es más, Moria Casán le puso el primer 1 del certamen. “Chicos me hizo todo mal, perdonen. ¡Feo! Yo para poner un diez me pongo de pie y para poner notas bajas me voy a empezar a agachar”, detalló La One en su devolución.

Al terminar de recibir el puntaje, Ponce casi comienza a llorar. Por lo que Laurita Fernández quiso saber que le ocurría: “Te vemos los ojos brillosos, es la primera vez que estás tan caído. ¿Qué es lo que te puso tan mal?”. Hago un esfuerzo muy grande. Soy muy tímido y me da mucha vergüenza todo. Mientras valoren que lo estoy intentando, me alcanza”, aseguró el influencer. Y en ese momento, Nacha le pidió que se acerque, y le hizo reiki.

Enseguida, Lizardo se acercó, Guevara le pidió que estire sus manos y le dijo unas palabras. Con el fin de aclarar un poco el evento, Ángel De Brito explicó: “Lo está tranquilizando a Lizardo que se quedó mal, ¿no?”. Al terminar la participación del periodista, las redes sociales, sobre todo Twitter, se llenaron de memes. “Nacha le robó la juventud a Lizardo en vivo”, escribió un usuario al ver el acontecimiento.

Moria por su parte, no podía creer lo que veía y no dudó en bromear con la situación, y aprovechar para burlarse de su compañera. “Sí Lizardo, nos gustás, nos encantás, mirá lo que te hago yo”, manifestó la diva. Y acto seguido, se tocó uno de sus pechos y extendió sus brazos para dedicárselo a Lizardo Ponce. No obstante, a los minutos la lengua karateka aclaró que en realidad se estaba tocando el corazón.