Desde que comenzó el Cantando 2020, Moria Casán se mostró muy antipática con Laurita Fernández y su rol como conductora. Incluso ya protagonizaron un fuerte cruce que casi lleva a Moria a renunciar al show. A pesar de que hubo una reunión con la producción de LaFlia, que hizo que la one se quedara en el programa, no le da descanso a la bailarina y sigue la guerra en su contra. Esta vez por medio de las redes donde le dio like a comentarios en contra de Laurita. Claramente, Casán ¡no la soporta!

“La one es lo más, sin ella no hay show. La mejor, la única. Se le plantó a la estúpida de Laurita. No sé como sigue la tilinga sin que nadie la frene. A Ángel de Brito lo anula, pero la culpa es de él que no se hace valer. Por buena cama estará pasando Laurita” decía el mensaje de la internauta en la red social Twitter. Este comentario captó la atención de la vedette del jurado y no dudó en darle me gusta, pero, no tuvo en cuenta que alguien más podía verlo.

Ese alguien, fue Ángel de Brito, que alcanzó a sacar captura de pantalla de este palito dirigido a Laurita Fernández antes de que la one lo borrara. “Siguen los me gusta de Moria⁩ contra Laurita, se ve que no se la fuma nada” manifestó el conductor junto a la imagen. Recordemos que el primer día del programa, Moria indicó que llamaría a Laurita “Cocó” porque ella consideraba que el conductor del programa era Ángel y ella era la coconductora del ciclo.

Luego, el gran problema se desató cuando Casán le pidió a la conductora durante una de las emisiones del programa que parara de hablar para dejar a de Brito aportar un poco más al show. Si bien hasta el momento Laurita no había contestado ninguno de los ninguneos por parte de la vedette, en este programa se cruzaron duramente y Moria dejó su puesto en el jurado y amenazó con renunciar al programa. Esta actitud generó gran revuelo en las redes sociales con comentarios cruzados de los internautas que tomaban postura por una y por otra en la pelea.

Según contaron luego en varios programas de televisión, la mala onda de la jurado para con Fernández, viene de la época en que Laura salía con Fede Bal, ya que si bien el hijo de Carmen Barbieri había terminado su relación con Barbie Vélez al momento de comenzar a salir con Laura, los rumores indicarían, que la bailarina de ShowMatch aún estaba en pareja con Federico Hoppe, el productor de LaFlia que es muy amigo de la one. Y esta actitud de la joven no le habría gustado a Moria.