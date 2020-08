Desde hace algunos días, varios participantes se quejan de varios de los puntajes que pone el jurado a sus amigos o conocidos que están dentro de la pista. Uno de los casos es el de Laura Novoa, a quien el jurado por su trayectoria o por amistad le da muy buenas devoluciones a pesar de que sus actuaciones en la pista no sean las mejores. Anoche, surgió una acusación similar pero dirigida al coach de Carmen Barbieri, a quien Pepe Cibrián le puso un diez y Brian Lanzelotta, otro de los participantes, habló por medio de Twitter sobre este número.

Antes de que llegara Carmen, Ángel de Brito le consultó al miembro del jurado por su relación con el coach de la humorista. “Dicen las malas lenguas que cuando está este coach ponés un diez” le tiró el conductor muy polémico. “Voy a explicar una cosa por última vez porque no vengo más que a ser jurado y dar el puntaje que me de la gana. A Hernán lo conozco desde los 18 años, hace 30. Durante mucho tiempo trabajó conmigo, lo conozco como familia. Hace cinco años que no lo veía, nada que pueda ensombrecer esa relación profunda de amor que nos tenemos me parece humano” manifestó Cibrián Campoy.

“Te lo quiero aclarar porque voy a aclarar muchas cosas más. Esto lo aclaro por él y por Sebastián porque les debo mucho amor y alegría” manifestó el jurado. Luego de que Barbieri y su compañero interpretaran “La güera Salomé” de Lía Crucet, que dejó fascinados a los cuatro integrantes del jurado, cuando llegó el turno de puntuar, el director teatral le puso un 10 a la pareja y estalló la guerra. Los conductores le mostraron un tweet de Brian Lanzelotta, compañero de Ángela Leiva en la pista, quejándose por el puntaje que había recibido la mamá de Fede Bal.

“Esto es el mundo del revés” manifestó el músico tropical en su primer mensaje, “¿Posta un 10? Saludos” cerró diciendo. Estos comentarios enojaron al integrante del jurado, que hizo su descargo en el vivo de la pista. “Soy un jurado, no estoy extorsionado por nadie, nadie me obliga a poner un puntaje. Estamos en libertad, democracia. Hemos vivido dictaduras fuertes. Pongo lo que me da el forro de las narices” dijo tajante Pepe.

La noche anterior a la presentación de Carmen, Brian y Ángela salieron a la pista interpretando el tema “Fuera” de Karina La Princesita, que a pesar de haber conseguido un buen puntaje, no logró maravillar al jurado como en otras ocasiones. Luego de su descargo por medio de la red social del pajaríto, los fanáticos de Brian le recomendaron al cantante no engancharse con el juego mediático y continuar como viene hasta ahora, con un perfil mucho más bajo.