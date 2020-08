Anoche, Carmen Barbieri salió a la pista con todo su humor. No solo protagonizó un gracioso momento junto a la conductora del show, Laurita Fernández, sino que también contó algunas intimidades de su trabajo junto a Moria Casán, que hizo reír a varios de los usuarios en las redes sociales y sorprendió a todos los presentes en el piso del Cantando 2020. Luego de su performance con la canción de Lía Crucet, la mamá de Fede Bal sufrió un pequeño incidente.

“¡Casi pierdo una teta!” manifestó la capocómica mientras se acomodaba el vestuario mientras contaba que no llevaba ropa interior bajo su ropa, solo medias. Este dato tan curioso causó la risa pícara de Moria Casán, que se encontraba sentada en su lugar junto al resto del jurado. Al ver este detalle de su colega de tantos años, Carmen se animó a mandarla al frente y contó un secreto de cuando trabajaban juntas en el escenario.

“Voy a decir algo de Moria: cuando se ríe en el escenario, se mea. ¡Pero se mea toda! ¡Pero no es de ahora, es de cuando era pendeja!” explicó Barbieri. “¡Mirá que habíamos escuchado cosas de Moria!” manifestó Ángel de Brito, el conductor del programa totalmente sorprendido. “Ahora trato de contenerme, pero me hago pis, es verdad. Es verdad que me tiento mucho” reconoció la one sobre esta confesión de su colega.

Sin lugar a dudas, Carmen y Moria deben tener miles de anécdotas juntas arriba y abajo del escenario. Ya que en más de una oportunidad, las vedettes pisaron las tablas del teatro en compañía de la otra. Su trabajo como artistas forma parte de los grandes éxitos del mundo del espectáculo y la farándula. A pesar de que alguna que otra vez en el pasar de los años han tenido sus choques, hoy en día la relación entre ellas es muy buena y totalmente sincera.

Durante esta misma emisión del Cantando, Moria protagonizó otro momento muy particular que la llevó a ser parte de muchos memes en las redes. Mientras Lizardo Ponce cantaba el tema “Loquita” de Agustín Casanova, Casán hizo muchas caras graciosas debido a que no le gustó para nada lo que estaba escuchando. Luego, inauguró el puntaje más bajo cuando le puso un uno al participante totalmente escondida bajo su escritorio.