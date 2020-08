Tras seis años en pareja y varias polémicas en el medio, Rocío Oliva y Diego Maradona terminaron su relación hace un año. Desde ese momento, la jugadora de fútbol optó por un perfil más bajo y alejado de los medios, hasta ahora. La panelista de Polémica en el bar participó como entrevistada en La jaula de la moda, y confirmó el fin de su soltería. Pero no sin antes comparar a su nuevo novio con Diego Maradona.

En el programa que conduce Horacio Cabak, Mariano Caprarola le sacó las cartas del tarot a Rocío, y tocó un 1 rojo. Según explicó el diseñador de moda, dicha carta significa que la famosa estaría enamorada. El panelista le pidió que afirme o niegue con la cabeza, y sin dudarlo la mediática asintió afirmando su nuevo romance. “Estoy bien. Encontré a un hombre que es compañero y me apoya en todos mis proyectos”, aseguró la futbolista.

Y parece que con esos dichos aprovechó para tirarle un palito a Maradona. A continuación, Oliva agregó: “Es mi confidente. Todo lo que me pasa se lo consulto y por suerte, todos los consejos que me va dando después resultan que son como él me decía y eso hace que cada vez le consulte más. Más allá de todo, de estar enamorada y conociéndolo, porque uno está en una etapa de enamoramiento y empezás de a poco”.

Luego, Fabián Medina Flores quiso saber si se encontraban transitando la cuarentena juntos. Sin embargo, Rocío afirmó que no porque ambos se encuentran trabajando y “es complicado”. “Salió en una charla la posibilidad de pasar la cuarentena juntos para conocernos más, aunque sea una etapa. Yo le dije que sí y después quedó ahí. Después se lo recordé de nuevo pero no vivimos juntos”, detalló la deportista.

Por último, Rocío Oliva aseguró que su novio no pertenece al rubro del deporte. Y concluyó: “Lo que más le digo siempre es que me gustan sus besos. Va todo encaminado. Es todo muy reciente y el camino es muy largo. No me apuro a nada y tampoco es mi prioridad el casamiento”. Al parecer, el Diego perdió cualquier posibilidad que quedaba para reanudar la relación con la jugadora de fútbol.