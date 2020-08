Apenas se confirmó la participación de Karina La Princesita en el Cantando 2020, muchos aseguraron que iba a ser la “buenita” del jurado. Sin embargo, la cantante demostró todo lo contrario. Desde el primer día se impuso y sacó algunos trapitos al sol. Y la famosa continúa sin filtro. En una entrevista con Por si las moscas, la mediática fue durísima con los participantes del certamen.

En la tarde del martes, Karina dialogó con Por si las moscas, el programa radial que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli para La once diez. En ese contexto, la cantante opinó sobre los famosos del certamen. “Hay falta de carisma. Hay mucha técnica, ganas de aprender, pero si no naciste con carisma el estudio no te lo da. Creo que viene más por ese lado. Se puede tomar las devoluciones y mejorar”, comenzó diciendo la famosa.

Y en esa misma línea, La Princesita agregó filosa: “Noto una gran falta de humildad, poca autocrítica y que no tienen el criterio para darse cuenta que uno le está dando una devolución constructiva. También entiendo que es un show y está bueno que defiendan su postura, pero más allá de eso tienen que tratar de entender que hay posturas. Me harta un poco que se enojen todos”.

En la gala del lunes, Karina protagonizó un fuerte cruce con Floppy Tesouro, quien criticó las opiniones de la exnovia del Kun Agüero. “No me generó nada y hoy también me pasó lo mismo. No me genera nada y es muy triste que falte la humildad como para respetar las devoluciones”, arremetió la cantante, refiriéndose a la interpretación que realizó la modelo de “Fuiste”, el hit de Gilda.

Finalmente, Karina La Princesita alegó que no le gusta la actuación de las parejas en el nuevo ritmo. “La cumbia no está saliendo bien porque la subestiman. Siempre la cantan con la pollerita corta, las botas, el meneaito. Yo no me siento representada de esa forma. Tampoco me siento representada cuando dicen que para cantar cumbia hay que cantar y moverse, yo de hecho no me muevo mucho. La cumbia es más que nada transmitir alegría”, cerró.