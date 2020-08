En el segundo día de vuelta a clases presenciales en el marco del covid-19, los lectores de El Aconquija expusieron esta situación en Andalgalá. Una imagen de la escuela del distrito de La Aguada muestra la manera en que se llevan a cabo las medidas sanitarias en la prevención por la pandemia. En la foto una señora, quien sería conserje del establecimiento abre la camisa del alumno para tomar su temperatura, antes de ingresar a la escuela.

Además, la información visual que se filtró ubica a una ordenanza y no a un profesional de la salud, lo que se identifica es que no se respeta el protocolo. Por su parte, el testimonio de los padres de los niños que asisten a clases remarcan que no todos están de acuerdo con estas medidas que se realizan. En esta escuela de Andalgalá se toma la temperatura con este frío, desprendiendo la ropa y no respetando su intimidad ni el cuidado a la infancia.

La modalidad del inicio del año lectivo prioriza al área rural con protocolos sanitarios y bajo el formato de asistencia “voluntaria” de los alumnos. El regreso en Catamarca recibe hasta 15 alumnos por institución. Al momento, las autoridades aseguraron que sería con tapabocas, distanciamiento social y modalidad “burbuja sanitaria”. Sin embargo, los colegios solicitaban a los padres sus propios elementos de higiene para poder comenzar.

Ayer, algunas escuelas de Catamarca retomaban sus clases presenciales. Desde Educación de la Nación anunciaron que así se convertía en la tercera provincia con este modo de operar, junto con San Juan y Formosa. A la mañana se celebró un acto central en la localidad de Belén que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el ministro provincial Francisco Gordillo y el nacional Nicolás Trotta, quien se comunicó de forma virtual.

El “regreso seguro a las aulas“ fue presentado por Trotta, en la ocasión, saludó a la comunidad educativa. Después de cinco meses sin clases, el representante de la cartera de educación de la Nación había sentenciado que iniciar es un paso que llena de orgullo no solo a Catamarca sino al país. Además, el funcionario nacional alentó al gobernador Raúl Jalil. La realidad, con la foto de Andalgalá, es que en las escuelas hacen lo que pueden.