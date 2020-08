Desde que comenzó el Cantando 2020, Pepe Cibrián se mantuvo al margen de los escándalos. Sin embargo, en la sentencia de la última ronda, el director teatral debió develar su voto secreto y se descubrió que puso muchos 10. En consecuencia, a varios participantes les pareció injusto. Por lo que Yanina Latorre hizo su investigación y logró desenmascarar al productor: “Es la mafia de la comedia musical”.

De Brito comenzó a hablar del tema en Los ángeles de la mañana, y cuestionó el 10 que le puso Pepe a Floppy Tesouro. Como resultado, Yanina lanzó una primicia. “Es muy amigo del coach. Trabaja para él. Viste la mafia de los coach de la que se queja Marcelo, vos tenés acá la mafia de las comedias musicales”, disparó filosa la panelista. La noticia no le cayó nada bien al conductor. Sin embargo, la angelita continuó explicando.

“Hernán Kuttel ( el coach de Floppy y Carmen Barbieri) es el encargado de hacer todo el tema vocal y de canto de todas las comedias musicales de él. Te da bronca”, aseguró Latorre. Rápidamente, Karina Iavícoli tomó la palabra y se explayó: “Empezó como actor de reparto en las comedias musicales de Pepe Cibrián. Lo que no contaron es que fue pareja de Pepe también. Aunque nunca lo escuché a Pepe contando esto”.

“Trabajó mucho en Drácula y en muchas otras obras, pero siempre de la mano de Angel Mahler y de Pepe Cibrián. No sé si Pepe lo habrá recomendado para estar acá. Lo que me entero hoy que es raro, es que Kuttel sería pareja del potencial jefe de todos los coaches, así que ahí se está entendiendo esta situación. Fue pareja de Pepe, trabaja para Pepe y ahora es pareja del jefe de los coaches”, sentenció Iavícoli ante una Yanina indignada que le daba la razón.

A pesar de la revelación de Yanina Latorre, en la gala del martes Cibrián se refirió al tema. “Voy a explicar una cosa por última vez porque no vengo más que a ser jurado y dar el puntaje que me de las ganas. A Hernán lo conozco desde los 18 años. Durante mucho tiempo trabajó conmigo, lo conozco como familia. Hace cinco años que no lo veía, nada que pueda ensombrecer esa relación profunda de amor que nos tenemos me parece humano, aseguró el productor..