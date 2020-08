Ir al estudio, arreglarse, prepararse para cantar y quedar afuera sigue siendo uno de los grandes problemas entre los participantes de los realitys. Y generó grandes peleas en los últimos años, tanto en el Bailando como en el Cantando. Lamentablemente para Cande Molfese esa situación es algo que se repite desde hace ya varias galas. Y en esta oportunidad fue debido a la larga previa de Gladys La Bomba Tucumana, por eso, la influencer le dedicó un picante tweet:”Mañana canto. Siento que hoy no voy a extrar porque va a seguir Gladys.”

Hace pocos días, también le tiró un palito a Ángel de Brito por medio de la red social del pajaríto, cuando el conductor definió a Agustín Sierra como influencer y el actor se sintió molesto con este término. En su mensaje , Ángel hablaba de la guerra entre la trayectoria, los artistas de la tv y los influencers. Cande, que pertenece al mundo de las redes, le dejó un comentario y manifestó que ella entraba en el grupo de las olvidadas, claramente haciendo referencia a esta situación que le ha tocado vivir en los últimos días.

Al parecer, la compañera de Federico Salles tiene un temperamento muy fuerte, ya que no es la primer serie de tweets donde se manifiesta muy polémica. Luego de la eliminación de Melina Lezcano, la novia de Rugero Pasquarelli arremetió duramente contra el jurado por no haber salvado a la integrante de Agapornis. “Yo no estudio más las armonías voy a hacer un máster acelerado en previa … ¿Alguien sabe dónde?” A raíz de este polémico tweet, la participante recibió algunos consejos por parte de la gente de los medios.

En primera medida, el de la angelita Karina Iavícoli, que le dijo: “Hablá pavadas, peleate con alguien, ofendete, si tenés un romance oculto vale doble, enemistate con alguien del jurado y listo” y luego el de la bailarina Lourdes Sánchez, que cuenta con muchos años de experiencia en el mundo de los realitys, luego de haber participado en reiteradas oportunidades del Bailando por un Sueño. “La previa no se estudia.. ni se prepara, o fluye o cerrá el pico” lanzó picante la esposa del Chato Prada.

En cuanto a Gladys La Bomba Tucumana, logró generar un emotivo y alegre momento dentro del show, que desde hace mucho no se veía en la tv, debido a los rigurosos protocolos que hay que tener en cuenta debido a la pandemia. Respetando las distancias, todos los presentes se sumaron a bailar en el centro de la pista el tema más emblemático de la cantante tropical “La pollera amarilla”, creando así un momento divertido y espontáneo.