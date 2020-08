El ministro de Gobierno, Jorge Moreno, brindó declaraciones sobre el pedido de intervención al municipio de Puerta de Corral Quemado que conduce el intendente Aybar, condenado por abuso sexual. Tras ser declarado culpable, el intendente volvió a la normalidad de su puesto. Este hecho es sumamente grave ya que transita su tercer mandato como intendente y mientras la condena no quede firme y no vaya a prisión, podrá concluirlo en 2023.

Por lo cual, desde la Legislatura propusieron la intervención del municipio para evitar “abuso de poder” por parte del intendente. “El desorden de conducta del intendente y la mencionada sentencia nos lleva a interpelar no sólo sobre su inhabilidad moral, sino también sobre las consecuencias administrativas y financieras que su situación judicial han producido en el municipio que Aybar hoy representa” dijo el diputado oficialista Daniel Lavatelli.

Esta iniciativa generó disputa entre algunos legisladores, que reclamaban que esto es una cuestión personal y que no debían entrometerse en el municipio. Según el diputado Genaro Contreras, “se debe respetar la ley, no hay nada que involucre este hecho con la institución municipal”. Para él, no hay ninguna irregularidad que afecte a la administración como para se realice una intervención.

A su vez, el ministro de Gobierno dejó en claro que “el camino no es la intervención sino la sucesión” ya que considera que hay otros mecanismos que se pueden utilizar antes de llegar a inmiscuirse en la entidad municipal. Por lo cual, expresó que Aybar podría ser reemplazado por el intendente suplente, tal como se indica en la Ley Orgánica Municipal.

“La situación de Aybar está en manos de la justicia, hay todo un mecanismo, no es oportuno en esta instancia de intervención hay mecanismos institucionales de sucesión que van a ser activados llegado al caso. El camino no es la intervención, hay condiciones que se deben cumplir para que suceda” expresó Moreno y enfatizó en la búsqueda de otras soluciones antes de llagar a la última instancia, que en este caso sería tomar cartas en el asunto a nivel municipal.