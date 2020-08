Las cuestiones de género siguen generando debate en el recinto de la Cámara de Diputados. Y es que hubo un fuerte cruce entre la presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero (Frente de Todos) y el diputado Luis Lobo Vergara (Unión Cívica Radical) porque le dijo “presidente” y no “presidenta”. Cuando el radical tomó la palabra para hablar en la Legislatura, agradeció a Guerrero diciendo presidente. A lo que automáticamente, y de mala manera, corrigió Guerrero aseverando que su cargo se dice en femenino.

“¡Qué debate! La real academia española dice que quien preside un ente es presidente” contestó Lobo Vergara. La legisladora arremetió nuevamente invitando al diputado a “actualizarse sobre perspectiva de género”. “Yo no creo señora presidente que usted sea menos femenina, o menos mujer, o tenga menos derechos porque se le diga ta o te” expresó contundente el opositor.

Guerrero respondió simplemente que le gusta que le digan “presidenta” y por lo cual, invitó a formarse en temas de diversidad a Lobo Vergara. Molesto, el legislador le garantizó que “no conozco todos sus gustos pero yo me guío por la Real Academia” y continuó con su discurso, lo cual generó un ambiente sumamente tenso durante el debate en la Cámara.

Y es la “presidenta” de la Cámara de Diputados enarbola la bandera del feminismo y la tolerancia ya que ella considera que “son respetables que existan diversas opiniones”. Nadie la objetivizó, ni siquiera utilizaron alguna connotación machista para dirigirse a ella ¿Por qué tratar tan mal a un colega que ni siquiera la agredió?

“Hay quienes me critican porque soy feminista, y tienen todo el derecho de hacerlo. No hay por qué pensar igual. Todos los pensamientos son respetables, y en la diversidad de ideas y el respeto al otro, está el fundamento de una sociedad democrática y plural. Estoy orgullosa de ser feminista, porque procuro que a las mujeres nos reconozcan y respeten nuestros derechos en condiciones de igualdad” afirmó Guerrero en defensa de sus ideales, que no son malos en absoluto. Pero si es así, debería predicar con el ejemplo del respeto hacia sus pares.