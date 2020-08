Anoche, Lola Latorre y Lucas Spadafora salieron a la pista del Cantando 2020 para cantar “Deja de Llorar” del Polaco. Si bien los chicos trataron de dar todo de si para poder impresionar al jurado y conseguir un puntaje alto, no lo lograron. Los encargados de puntuar dieron una buena devolución, pero, no se vio reflejada en los números ya que hubo grandes desafinaciones en ambos. Sobre todo en Lola Latorre, tanto que fue el centro de los memes en las redes sociales. Hoy, Ángel de Brito, criticó la cumbia de Lola Latorre en LAM bajo la mirada de Yanina en el estudio.

“No vi nada de todo lo que dijo Lola. No los vi ni defenderse con el show, me parece que ahí tienen que trabajar más los coaches con los dos chicos porque obviamente no tienen escenario. Lola sí hizo un Bailando, pero ayer los veía como que se iban desinflando en el camino” comenzó diciendo el conductor. “Cantaban en dos tonos distintos. Se perdieron ahí” acotó una de las angelitas. “Habría que fijarse mucho en la pista musical, yo desde casa la escuchaba y sonaba feísima. No era el tema original, el tema estaba muy lento” agregó Brian Lanzelotta, uno de los participantes que estaba como invitando en el programa de Ángel.

“El tema de El Polaco lo tenemos todos en el oído. Una versión de country de El Polaco. La cumbia cheta hicieron. Para mí les faltó de todo. Me parece que tienen mucho potencial pero para mí ayer fue la peor gala. Yo los hubiese mandado a la sentencia. Sinceramente” agregó de Brito. “¿En serio? Mirá, a mi me gustó más la anterior, si. Por lo menos les importa y laburan” expresó Yanina Latorre sorprendida ante las palabras del periodista y tratando de defender a su hija.

“A mi me gustó más la anterior que esta. No sé si estuvieron divinos. Pero me gustó mucho más que esta” explicó Ángel. “Bueno, para dos chicos que están aprendiendo…” los defendió la mujer de Diego Latorre. Al escuchar esto, el conductor volvió a tomar la palabra y defendió a otra de las participantes: “Con ese argumento Laura Novoa también está aprendiendo.” Recordemos que la actriz también ha sido duramente criticada por sus actuaciones en la pista y al igual que Lola cada vez que se presenta queda en el blanco de los memes.

“Todos estamos aprendiendo” cerró diciendo Mariana Brey, que también participa del show y tuvo un muy buen puntaje en este ritmo con su actuación con el tema de Miss Bolivia “Tomate el palo.” Incluso pudo compartir algunas palabras con la cantante, que le brindó algunos consejos antes de subirse al escenario. Por otro lado, se enfrentó duramente con Floppy Tesouro debido al lugar en el que cada una debía cantar, llevando esta queja hasta la producción del programa y por este motivo, la angelita se quedó afuera del show esa noche.