Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Dalma Maradona se muestra más activa que nunca en las redes sociales. La actriz se encuentra atravesando la cuarentena junto a su esposo y a su hija Roma. En los últimos días le pidió a sus seguidores que la ayuden a elegir ropa para la niña. Sin embargo, se produjo un enfrentamiento entre la mediática y Claudia Villafañe, y protagonizaron un divertido ida y vuelta.

Al parecer, Claudia guardó toda la ropa de Dalma cuando era una niña, y se la regaló ahora a su hija para que la utilice con Roma. La actriz manifestó que le generaba mucha ilusión ver a su hija con sus prendas, pero que necesitaba ayuda para no vestirla con conjuntos que esten pasados de moda. Rápidamente, la famosa aclaró: “Ya sé que mi mamá se va a enojar porque voy a mostrar la ropa sin planchar, pero es así esta sección, banquenlá”.

Por suerte para Maradona, ella no es la única que prefiere no planchar la ropa. La hija de El Diego compartió en sus historias un mensaje que le envió una usuaria: “Hay que ayudar al planeta, a la boleta de la luz y no usar tanto la plancha. Acá sólo plancho al momento de salir. Sino, se cuelga la ropa súper estirada y se dobla con amor. (…) ¡¡La ropa de batalla de los nenes no se plancha bajo ningún punto de vista!!”.

Por lo que al leer la confesión, Dalma decidió compartirla con sus seguidores y le tiró un palito a su madre: “Estos son los seguidores que necesito para vivir. Gracias genia. ¿Entendiste @claudiavillafañe?”. No obstante, Villafañe no le dio la razón a su hija. La mediática reposteó la publicación en sus historias y le replicó: “Es lo que más me gusta hacer de la casa. Así que yo seguiré planchando”.

Hace unos días, Dalma Maradona presenció un escándalo con Juana Viale, luego de que la conductora desestime el prestigio de la educación que brinda la UBA. Indignada, la actriz reflexionó en Twitter: “Sin generar ninguna polémica ni mucho menos, quiero decir que tuve el privilegio de pasar por una Universidad pública y que volvería a elegirla sin dudarlo un segundo. Mi experiencia fue espectacular y me parece muy importante valorar lo que tenemos”.