A pesar de que ya hace muchos años que se separaron Karina La Princesita y El Polaco, continúan los enfrentamientos entre ellos. En su momento, la pareja se dedicó un montón de canciones tirándose “palitos”, sin embargo, en los últimos años parecían llevarse mejor. Estas últimas semanas, la cantante lanzó varias frases filosas contra el famoso, y anoche en el Cantando 2020 no fue diferente. “Qué mala onda”, manifestó la miembro del jurado.

En la gala del miércoles, Lola Latorre y Lucas Spadafora interpretaron “Deja de llorar”, el hit de El Polaco. Por lo que Ángel De Brito quiso saber si el cantante se comunicó con ellos. No obstante, la hija de Yanina reveló: “No, no quiso venir. Mamá le escribió y no quiso venir. Pero bueno, tenemos compañía”. Al decir esto, la cámara enfocó a Karina, y se pudo leer en sus labios que repetía: “Mala onda. Qué mala onda”.

Y no fue el único comentario que hizo contra su ex. Al momento de presentar la devolución de La Princesita, De Brito se refirió a ella como “la ex de El Polaco“, y al parecer a la cantante no se lo tomó muy bien. Por lo que rápidamente aseguró: “La canción de mí ex, no la ex”. El conductor del certamen prefirió ahondar más en el tema y le consultó si el mediático le dedicó “Deja de llorar”. “No, se lo habrá dedicado a otra”, sentenció la famosa.

A su vez, hace unos días, Karina hizo un sugestivo descargo en Instagram, que muchos interpretaron que estuvo dedicado al padre de su hija. Lo que ocurrió fue que el cantante le realizó una fiesta de cumpleaños a Alma, la hija que tiene que Valeria Aquino, en la cual participaron varios familiares y amigos, a pesar de estar prohibido. Por lo que la famosa comenzó asegurando: “Che, ¿qué dijo el Presidente ayer? ¿Seguimos en cuarentena?”.

Y a continuación, Karina La Princesita continuó en la misma línea: “No sé, porque siento como que ya no. Como que todo volvió a la normalidad, ¿no? Ni barbijos veo ya”. Sin embargo, luego en Nosotros a la mañana, la intérprete de “Fuera” aclaró: “No lo puse por él, lo puse por la gente en la calle. Todo lo que tengo que decirle al Polaco se lo digo en privado”. Al parecer la relación entre los cantantes no es la mejor.