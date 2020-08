Como en cada ciclo de Showmatch, las polémicas y los escándalos no faltan en el Cantando 2020. Cada semana comienza una guerra nueva con protagonistas diferentes. Esta vez le tocó a Mariana Brey y Floppy Tesouro, luego de que la actriz solicite entrar antes a cantar, dejando a la periodista afuera. Tras los dichos de la angelita en la gala del martes, la modelo se defendió y pareciera haberse burlado.

En la noche del martes, Brey detalló lo que ocurrió detrás de cámara el lunes. “Mi enojo tiene que ver con su actitud. Ella (Floppy) sabía que yo estaba por salir y fue a pedir un cambio al control. La que estaba a los gritos fue ella. Me molestó la actitud porque es una compañera, lo hubiese hecho quien lo hubiese hecho me hubiera enojado también”, reflexionó la periodista y Tesouro en su descargó lo repitió.

Floppy dialogó con Tomás Dente, y explicó su versión de la historia: “La verdad es que sólo estaba defendiendo el lugar de tercera que me correspondía. Ya había quedado afuera dos veces y me habían dicho que salía tercera. Terminé cantando yo, pero no hice ningún pedido a los gritos ni tengo nada contra ella. Hubiera hecho el mismo pedido con mi productor si hubiera pasado lo mismo con cualquier otra compañera”.

A su vez, Floppy explicó: “Cabe aclarar que no hice ningún pedido a los gritos porque no me manejo así. Soy súper buena compañera y nunca iría a pedir algo que no corresponde”. Pero realmente yendo dos noches seguidas, que no es la primera vez que me pasa y lo entiendo porque ya estuve en otros certámenes y sé que es así. En los Cantando a veces te toca y a veces no por más que uno ya esté lookeado. Yo defendí el lugar que me tocaba”.

Parece que inconscientemente, Floppy Tesouro le dio la razón a Mariana, a pesar de haber mostrado chats para desmentir sus dichos. Tras las declaraciones de Brey en el Cantando 2020, la actriz tuiteó que todo lo que dijo era mentira. Por lo que la periodista aprovechó que se encontraba en la pista, y le pidió a Gaby Fernández que compruebe que lo que decía era verdad. Y así lo hizo, enseguida el productor asintió, desmintiendo la versión de la modelo.