Desde que comenzó el Cantando 2020, Marcelo Tinelli manifestó sus ganas de formar parte del jurado del certamen. Sin embargo, no uno cualquiera, sino uno que de devoluciones y otorgue puntajes desde su casa. En los últimos días demostró cada vez más su deseo de ocupar dicho rol. No obstante, el periodista se buscó una compañera para el mismo, y le hizo una interesante propuesta a Gladys La Bomba Tucumana.

En la gala del miércoles a la noche, La Bomba fue la encargada de abrir la pista y la llenó de buena energía. La cantante de cumbia hizo bailar hasta al jurado con su hit, “La pollera amarilla”. Al parecer, según relató Marcelo, él también participó desde su hogar. “¡¡Excelente Gladys, La Bomba Tucumana!! ¡¡Una artista del carajo!! Animadora total. ¡¡Nos hizo bailar a todos en casa!!”, aseguró el conductor a través de Twitter.

Asimismo, Ángel De Brito le ofreció a Gladys formar parte del jurado sólo en el ritmo de cumbia. Por lo que en su participación de ayer, la mediática le pidió a Tinelli que le de el sí. Y así lo hizo. A los minutos, el periodista escribió en la red social del pajarito: “Gladys, la quinta silla, y yo la sexta”. Enseguida, La Bomba recibió un lugar al lado de Moria Casán, y le otorgó devoluciones a la pareja de Lola Latorre y Sofi Morandi.

Sin embargo, De Brito le explicó a La Bomba que si quería conservar el lugar tenía que ser más crítica, puesto a que a la cantante le gustaron todas las parejas, y no les hizo ninguna corrección. Marcelo por su parte permaneció muy callado en la gala de anoche. A diferencia de todos los días, en los que comenta la actuación de los participantes, el miércoles opinó sólo de la cantante de cumbia tropical.

No es la primera vez que Marcelo Tinelli expresa a través de sus redes sociales que quiere formar parte del jurado. En la noche del martes, el periodista afirmó: “Quiero ser jurado del @cantando2020. Lo que no puedo hacer en el Bailando, lo hago acá desde mi casa. ¡¡En cualquier momento arranco a poner puntajes!!”. Rápidamente, el conductor le dio su primera devolución oficial a Lizardo Ponce: “No me gustó nada esta noche. Muy desafinado”.