En cada gala del Cantando 2020, Karina La Princesita se muestra más segura en su rol. A pesar de que muchos creían que iba a ser la “buena” del jurado, la cantante demostró su carácter y no deja pasar una. Desde el principio, sus devoluciones fueron contundentes y claras. Sin embargo, a muchos les molesta lo que escuchan. Por lo tanto, la famosa pidió que no la comparen con los otros miembros del jurado: “Yo hago la mía”.

Desde que comenzó el ritmo de cumbia, muchos participantes cuestionaron las devoluciones de La Princesita, puesto a que ella les pide algo que otro jurado les dijo que no hagan, algo que la irrita. En Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito reveló: “El rol del jurado es cuestionado. Karina no quiere que la metan en la misma bolsa que todos los jurados. ‘Yo hago la mía’, dice”.

En un móvil con LAM, Karina opinó sobre la actuación de los famosos en el nuevo ritmo: “La cumbia es divertida pero me está faltando divertirme”. La pareja que más le gustó a la cantante fue la de Carmen Barbieri. La mediática explicó que el equipo de la vedette fue el primero que logró llevar el espíritu de la cumbia a la pista, y aprovechó para tirarle un palito al resto de los concursantes: “Hasta acá… Todo un embole, horrible”.

A su vez, en la nota para el programa de Ángel, La princesita aseguró filosa: “Es un ritmo donde me parece que no es tan importante lo vocal, por eso hubo gente que desafinó y no lo dije hasta que ellos no lo sacaron por algo. Es más importante que transmitan la energía que otra cosa, obviamente lo vocal siempre es importante, pero siempre en cuándo esté acompañado de eso”.

Por último, en la gala del martes, Brian Lanzelotta se quejó cuando Pepe Cirbián le puso un 10 a Carmen Barbieri. “¿Posta un 10? Saludos”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter. Por lo tanto, al ser consultada al respecto, Karina La Princesita sentenció: “Está bueno que si tienen algún problema lo puedan hablar, siempre y cuando esté bien argumentado”. Por ahora a la mediática le aburrieron bastante las actuaciones de los participantes.