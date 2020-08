Con la llegada de Ronald Koeman como nuevo entrenador del Barcelona, tras el momento oscuro del 8 a 2 ante el Bayern Múnich, se ansiaba el encuentro entre el nuevo DT y Lionel Messi. El nuevo director ha mencionado que pretende que Messi siga en el equipo pese al malestar que generó toda la controversia de la derrota. Aunque parece que no fue suficiente la reunión del día de hoy. Según informes, “Leo” Messi habría declarado sentirse mas afuera que dentro del equipo catalán.

Tal como lo menciona El Intra Sports afirma que Leo interrumpió sus vacaciones para juntarse con Koeman y platicar sobre el nuevo proyecto. Pero Messi no está convencido de seguir y su futuro seguirá en el aire. No obstante, la misma cadena explica que la ‘Pulga’ es consciente y sabe que salir del club es complejo, pues tiene contrato hasta junio de 2021 y una cláusula de rescisión de 700 millones de euros que no cualquiera podría desembolsar.

Pese a todo, hay optimismo en el club

Tras la reunión, la misma cadena RAC1 afirmó que al interior del Barcelona esperan y confían en la continuidad de Messi. «Barcelona mantiene que el jugador tiene conrato en vigor. Que cuentan con él y dicen que no quieren hacer ninguna valoración sobre el encuentro que han mantenido el entrenador y Messi», explicaron. Así, las últimas horas serán fundamentales en torno a Leo.

¿Se van sus mejores socios?

Otro factor que orilla a Messi a reflexionar sobre su futuro es que varios de sus mejores socios podrían salir del club. En las últimas horas trascendió que el club pidió a Luis Suárez que se vaya. Se especula que Ajax está interesado en el charrúa. Y de concretarse, Leo echaría de menos al uruguayo, ya que además de su entendimiento en el campo son grandes amigos.

Además, Josep María Bartomeu habló apenas hace unos días y mencionó quiénes eran los intransferibles del club. En la lista no aparecían figuras de peso como Sergio Busquets, Arturo Vidal, Jordi Alba y el mismo Luis Suárez. Nombres con quienes Messi se entendía dentro y fuera del campo. Por ello, su partida podría significar también el adiós del ’10’, que desea sí o sí un proyecto ganador para continuar a bordo del barco culé.