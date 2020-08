A pesar de que al principio Sofi Morandi optó por un perfil bajo y tranquilo en el Cantando 2020, parece que regresó la influencer que todos conocieron en el Bailando por un Sueño. En la gala de cumbia, la actriz se cruzó con Tyago Gryffo en los pasillos y parece que tuvieron un flechazo. Luego, la bailarina confesó que le daría una oportunidad al cantante. ¿Habrá un nuevo romance en la pista?

Al parecer, Tyago quedó encandilado al ver el look de Sofi para la cumbia, y no dudó en tirarle onda. Por lo que cuando la influencer ingresó a la pista, Ángel De Brito no dudó en consultarle al respecto. “¿Podría ser un buen candidato para vos o no es el perfil?”, quiso saber el periodista. Y sin incomodarse ante la presencia de Gladys La Bomba Tucumana, la instagramer aseguró: “Después de la cuarentena se puede ver todo”.

Y enseguida, Morandi agregó picante: “Me gusta cómo canta, tiene mucho talento. Que haga algo bien me copa”. La bomba, desde el lugar de jurado que ocupó ayer, le aseguró: “s divina, la adoro, es hermosa, pero no elijo las novias de mi hijo”. Anteriormente, Griffo reveló: “Todo bien con Sofi Morandi, la miré porque estaba bien vestida de cumbia y me gustó. Y justo estaban los chicos de producción, que me quieren enganchar algo”.

En la gala del miércoles, Sofi interpretó el hit de Pablito Lescano, “No te creas tan importante”, junto a su compañero Bruno Coccia. Sin embargo, para el jurado la cumbia de la pareja dejó mucho que desear. “Tenemos problemas con el lenguaje corporal de Bruno. Te falta ser más canchero. Eso falta. Hay que aflojarlo, porque puede. Eso hizo que estuviera desparejo. Empezó con mucha energía y se desinfló al final”, expresó Nacha Guevara.

No obstante, Sofi Morandi y su compañero obtuvieron 20 puntos y se habrían salvado de ir al duelo, ya que hay varias parejas con menor puntaje. Moria Casán por su parte, les regaló un “tetazo de la suerte”, para que comiencen a mostrarse más en las próximas galas. “Les falta química. A él le falta ensabanarse. Cuando empezaron eran como unos Pimpinela con baja pila. No me da la pareja. Falta piel”, sentenció La One.