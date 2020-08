Anoche, Lola Latorre y Lucas Spadafora cerraron la gala de cumbia del miércoles. Como sabemos, ninguno de los dos jóvenes se destaca por tener una gran voz, incluso se han enfrentado a duras críticas por parte del jurado en galas anteriores, debido a esto. En este ritmo, la producción seleccionó para ellos una canción del Polaco, uno de los grande referentes de la cumbia en nuestro país. A pesar de dejarlo todo en el show, Lola Latorre volvió a ser tendencia en redes por su voz.

Luego de interpretar “Deja de Llorar” comenzaron las devoluciones por parte del jurado, primero, habló Nacha Guevara, que explicó a los chicos que había visto una mejoría a galas anteriores y que eso era algo que iba a tener en cuenta. Pero, marcó un detalle con una picante frase que no les hizo nada de gracia a los participantes. “Es algo muy difícil para ustedes, por cómo están educados, y porque no tienen calle. No es que esté mal. Es lo que son, y hay que aceptar lo que uno es” explicó Nacha.

A pesar del intento de Lucas Spadafora por retrucar lo que había dicho la jurado, ella volvió a expresarse y dijo: “La calle se ve.” Luego, llegó el turno de Karina La Princesita, en quien estaban todos los ojos puestos ya que se trataba del tema del papá de su hija. “No tienen que ver los estilos musicales con afinar o no. Tuvieron espíritu, estuvo bien, pero Lola cantó todo el tiempo en otro tono. Es importante si te diste cuenta o no. Arrancó mal y hubo momentos en donde se acomodó pero estuvo desafinada en toda la canción. Vocalmente, hay que acomodar mucho lo de la nota” explicó la cantante.

“Entraron con ganas de ganar, e hicieron un show brillante. Entendí que estaban jugando, sí sentí desafinación pero eso se resuelve con tiempo y ensayo. Los sentí protagonistas, me encantó” dijo Pepe Cibrián, que fue uno de los más optimistas ante la performance. “Hay algo angelical, tienen un aura de buena vibra. Lola se está quedando atrás en energía, como ya empezó abajo, desafinando, le costó y recién en el final remontó más. Me gusta la pareja, son sumamente respetuosos y no se les puede pedir más porque son muy jóvenes” cerró diciendo Moria Casán y le aconsejó a Lola Latorre sacarse la mochila de su familia de encima y de ocuparse solo por ella.

A pesar de los buenos comentarios del jurado, los internautas llenaron las redes de memes y no le dejaron pasar las desafinaciones a la hija de Yanina Latorre. Recordemos que esta no es la primera vez que se dan este tipo de burlas en Internet, incluso, después de la primera gala de la influencer, su mamá, salió a defenderla de los ataques de los usuarios y les respondió con duras palabras para devolver los ataques.