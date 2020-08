Se terminan los tres meses de aportes para el Mínimo Vital y Móvil (MVM) desde Provincia hacia los municipios. El MVM comenzó a darse desde julio para cobrar en agosto y terminará en octubre. El primer mandatario había dicho que el MVM de 17.750 pesos estaría garantizado sólo por estos tres meses para los municipios de Catamarca. Mientras, ATE remarca que no todos los intendentes lo recibieron.

Además, ATE continúa con la exigencia para el Gobierno provincial. Desde el sector solicitan un documento que valide la acción sostenida en beneficio de los trabajadores. Por su parte, desde la Provincia respondieron que se mandaron todos los fondos correspondientes. Ricardo Arévalo, titular de ATE, confirmó en los últimos días que no todos cobraron el MVM y reprochó la promesa del gobernador Raúl Jalil.

Este ingreso de los trabajadores municipales no existe bajo las condiciones que debería tener el mínimo vital y móvil, se encuentra por debajo. Al momento, el titular de ATE pidió al primer mandatario que se legisle en referencia a este aporte para que se mantenga en el tiempo y no sea algo ficticio. Es por esto que desde el gremio solicitan transparencia en el marco del instrumento legal.

En él se debería garantizar la continuidad después de estos tres meses. Asimismo, el Gobernador comentó que la Provincia no tiene dinero y que por eso no podrán sostener los recursos de manera permanente. Por lo inmediato, el Mínimo Vital y Móvil de 17.750 pesos está garantizado sólo hasta octubre para los trabajadores municipales que siguen en lucha y deja desperanzados a varios intendentes.

Cuando Jalil había dado el anuncio, los intendentes celebraron. Lo que los jefes municipales no registraron fue que había que tener alianza política y personal con el jefe de Provincia. Una vez que llegue octubre, cada municipio tendrá que sacar de fondos propios para garantizar el pago a sus empleados locales. La realidad es que no hay ningún municipio que pueda sostenerlo si no es con esta ayuda. Ante esto es que ATE continúa firme en el reclamo.