Como sabemos, desde el comienzo del Cantando 2020, algunos miembros del jurado se mostraron un poco antipáticos con la nueva generación de influencers, ya que creen que los jóvenes no se destacan por ningún talento en particular y que claramente no cuentan con la misma trayectoria que ellos. Motivo por el cual han aprovechado para arremeter duramente contra ellos en algunas ocasiones. Pero, Ángel de Brito tiene una teoría sobre la relación que existe entre los miembros del jurado con la pareja de Lola Latorre y Lucas Spadafora, dos de los chicos que vienen del mundo de las redes sociales.

Luego de que en una entrevista, Lola Latorre manifestara que se fue contenta de la gala de anoche el conductor comentó: “cómo no se van a ir contentos si cantaron mal y se fueron con un buen puntaje. Les dieron un veinte.” Y luego manifestó su teoría. “Yanina. Te tienen miedo a vos, yo creo que te tienen miedo a vos. Estoy convencido. Yo lo digo nada más. Pánico” dijo de Brito. Ante esta especulación del periodista, Yanina Latorre se defendió.

“No instales eso. Qué me van a tener miedo… ¿Tan grosa soy? Miedo de qué. Nacha ni siquiera me quiere hablar ni mirar a la cara. Para mí, me odia. Los otros tres me hablan” explicó la mamá de Lola Latorre.” Nacha te odia. Pepito estaba enojadísimo y cuando le preguntamos, nada. Con la producción dijo que te iba a mandar carta documento por todo lo que dijiste” le comentó el conductor. “Pepito me dijo al aire que me tiene afecto” contó la panelista.

Ante el posible miedo del jurado a Latorre, su compañera, Karina Iavícoli, se mostró intrigada e intentó conocer los motivos. “Porque contesto fuerte, porque después me vuelvo loca… Nacha igual cortamos el diálogo totalmente desde aquella vez” le explicó Yanina. “¿te volvés loca? Nunca lo viví” bromeó diciendo el compañero de conducción de Laurita Fernández. “Sí, pero por lo menos no lo disimulo. No soy zo… Yo no voy atrás de cámara diciendo que estoy caliente con alguien y cuando lo veo me hago la bolu…” se defendió la angelita.

“Yo digo todo al aire como hice toda la vida. Me la banco sola y muero siempre en la mía” cerró en su defensa Yanina. Recordemos que en este mismo programa, Ángel arremetió duramente contra la performance de Lola y expresó que no le gustó para nada lo que vió y que él los hubiera mandado directamente a la sentencia. Ante este posible miedo del jurado a la panelista, su colega, Mariana Brey, se sumó al chiste y le pidió que también la acompañe en sus galas para conseguir buenos puntajes.