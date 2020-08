Hace una semana comenzó la guerra entre Moria Casán y Adabel Guerrero, luego de las devoluciones que le da La One en el Cantando 2020. En los últimos días, las vedettes protagonizaron un fuerte ida y vuelta. Sin embargo, la lengua karateka se hartó y fue lapidaria contra la actriz, respondiéndole a los últimos dichos que realizó. “Con esos dientes postizos no va a poder chupar nada”, lanzó filosa la diva.

El martes por la tarde, Guerrero participó en una entrevista con Por si las moscas, el programa radial de La once diez, y arremetió durísima contra Casán. “A mí me parece que a Moria le quedó complejo con la bastonera, o capaz que pasa que está tan grande que necesita el bastón. A ella nunca la convenzo con nada, creo que la próxima vez le voy a decir que no le convence mi persona”.

Y no terminó ahí, enseguida Adabel apostó a más: “Yo creo que hay algo personal ahí, se lo tendré que preguntar. Me parece que lejos de pelearme, le voy a chupar un poco las medias. Aunque me molesta la gente chupamedias, no chupé nada para nada, pero quizás le tenga que chupar el palo”. Por supuesto, Moria no se quedó callada y le dijo de todo en Los ángeles de la mañana.

“Cómo atrasa esa piba. Me parece que hablar de una mujer en términos de edad no solamente atrasa sino que es un mamarracho. Me parece que esa piba es una veterana. Antes de todas sus operaciones que le hizo el otro novio que tenía y que le puso dientes, pelo, nariz y la hizo entera, yo no la conocía. Era otra piba”, comenzó diciendo filosa Casán. Al parecer, el enfrentamiento no es nuevo, sino que comenzó varios años atrás.

Según explicó Mariana Brey, Moria Casán convocó a Adabel para dos obras de teatro, y ambas veces la vedette le rechazó la oferta y eligió otros espectáculos. Esto habría provocado la bronca de La One. A pesar de que la diva lo negó, finalmente sentenció: “Es una chica grande, no da hablar de edad. No creo que pueda chupar nada con esos dientes postizos que tiene. Que me chupe el bastón. Alegría, mami. Seguí con tu vida que siempre fuiste elenco”.