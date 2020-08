Anoche, Sofi Morandi y Bruno Coccia salieron a la pista del Cantando 2020 para desplegar sus dotes artísticos en cuanto al canto. Con el tema “No te creas tan importante” de Pablo Lescano, la pareja salió al show en segundo lugar, primero estuvieron Gladys La Bomba Tucumana y para cerrar, Lola Latorre junto a Lucas Spadafora. A pesar de que obtuvieron 20 puntos, los participantes no lograron despegarse de la zona baja de la tabla de posiciones y podrían llegar a ir al duelo de eliminación. Durante la presentación todo salió bastante bien hasta el momento del final, que fue un poco accidentado.

“Tenemos problemas con el lenguaje corporal de Bruno. Te falta ser más canchero. Eso falta. Hay que aflojarlo, porque puede. Le falta seguridad. No importa si hacés un poco el ridículo. Eso hizo que estuviera desparejo. Empezó con mucha energía y se desinfló al final. Es una pareja que a mí me gusta. Vamos para adelante” manifestó Nacha Guevara en su devolución. Luego, llegó el turno de Karina La Princesita, una de las integrantes del jurado más temidas en este ritmo debido a sus grandes conocimientos en la materia.

“Noté flojo a Bruno vocalmente, calado al principio. Y todo el tiempo te quedaste por debajo de Sofi. Ella me encantó. Me gustó escucharte cantando cumbia” sentenció la cantante tropical. “Sofi es buena, sos una bomba. Y Bruno parece un chico norteamericano. Les falta química. A él le falta ensabanarse. Cuando empezaron eran como unos Pimpinela con baja pila. No me da la pareja. Falta piel” expresó por su parte Moria Casán.

Y finalmente llegó el turno de Pepe Cibrián Campoy, que les dijo: “Me pareció que iba a ser una escena de los años 50 y me acordé de mí. Parecías un astronauta en un supermercado, pero me encanto.” Hasta ese momento, ninguno de los miembros del jurado había notado un particular detalles sobre el final de la performance y Sofi Morandi se vió obligada a contar el error luego de las palabras de Ángel de Brito, que no les dejó pasar la equivocación.

“A mí no me gustó el final” contó el conductor, “Es que salió mal. Teníamos que ir detrás de la góndola y tirar la ropa, pero quedó enganchada, no se entendió” explicó la joven influencer. Sin embargo, este detalle quedó ya fuera de concurso porque los especialistas del ciclo ya habían dado su voto. Otro dato que se pasó por alto, menos en las redes, fue también en una parte casi del final, donde uno de los participantes se olvidó la letra de la canción. Mas allá de que el jurado no lo notara, los seguidores del show en Twitter mataron a la pareja por esto.