¿Qué ocurre con los participantes del Cantando 2020 y Karina La Princesita? Desde que comenzó el certamen, muchos famosos cuestionan las recomendaciones que les da la cantante, y esto a la miembro del jurado no le gusta nada. Ahora, Carmen Barbieri se sumó a ese grupo. La actriz desmintió la devolución que recibió por parte de la mediática en la ronda de cumbia: “Yo no me olvidé la letra”.

En la gala del martes, Carmen cantó “La güera Salomé” de Lía Crucet, y logró gustarle al jurado. Sobretodo a La Princesita, la que más conoce sobre cumbia de los cuatro. ¡Al fin el espíritu de la cumbia! Hicieron lo que hay que hacer, traer alegría y sentir alegría. Esto no pasa por si desafinan o no. Era todo un embole hasta acá, todo horrible”, reflexionó la cantante, aprovechando para tirarle un palito a los otros participantes.

A pesar de ello, Karina le remarcó a Barbieri que se olvidó la letra de la canción en una parte. Por lo que al día siguiente, La Leona participó en una entrevista para Los ángeles de la mañana y cuestionó la devolución de la famosa. “Bueno, te valoró mucho el jurado el show, la alegría, que era lo que le estaba faltando a la cumbia. La verdad, más allá de que te olvidaste la letra”, comenzó diciendo Ángel De Brito.

Al escuchar los dichos de Ángel, rápidamente Carmen aseguró: “No me olvidé la letra, ¿puedo aclarar esto?, no me olvidé la letra”. En esa misma línea, la madre de Fede Bal se explayó: “Mirá, yo te cuento, tenía un problema con el body, con la ropa, que se me fue cayendo y tenía miedo de volcar, ¿se entiende? Y no es que me olvidé, hice una sanata, hice un furcio grande como una casa, y después tenía que repetir lo que había entrado”.

Finalmente, Carmen Barbieri sentenció: “No me olvidé la letra, me la recontra sé porque siempre imito a Lía Crucet. Lo que pasa es que estaba muy pendiente de lo que me había dicho mi coach Hernán, que no sea Lía. Y estaba pendiente de todo pero casi vuelco. Estaba arreglándome, me dio gracia, re furcio, pero no me olvidé la letra, solamente ese momento. ‘Que no vuelque, que no vuelque, lo único que me falta’, pensaba”.