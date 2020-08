Los participantes del Cantando 2020 ya comenzaron su búsqueda para el ritmo de tres. Este suele ser uno de los más complicados, ya que a muchos de los invitados les cuesta exponerse y si no son muy virtuosos puede perjudicar a la pareja que está participando del show. Esto ya pasó muchas veces en la pista del Bailando y podría repetirse en el Cantando. José María Listorti, se confesó en Hay que Ver, su programa en canal 9 y contó que rechazó ir a la pista del Cantando 2020.

“Les tengo que contar una cosa” comenzó diciendo el conductor, “Me llamaron para la ronda de trío del Cantando. Una de las dos parejas que me llamó es la de Mariana Brey. Yo le dije: Siquerés quedar eliminada vamos, cantamos, pero me parece que no te conviene” prosiguió diciendo. “Imaginate yo cantando en esa pista” expresó José María Listorti a su compañeros mientras se reía ante esta posibilidad.

“Primero que sería un bochorno y segundo, yo la veo a Karina con la servilleta, cuchillo y tenedor esperándome” manifestó el humorista ante su falta de dotes artísticos para el canto. Recordemos que ya una vez participó también del Bailando y quedó eliminado antes de poder bailar, ya que, se quebró mientras ensayaba y su compañera tuvo que ir directamente al teléfono. A pesar de que apeló al voto de la gente, quedó afuera del show en esa misma gala.

Luego, se sinceró y habló más serio sobre esta invitación: “Fuera de joda. No pienso ir. Me da miedo. Siento que me van a hacer como cuando fue Matilda Blanco al Bailando. No conviene, no voy a poner la cabeza ahí. No hay posibilidad, cero posibilidad.” A su comentario, se sumó Lourdes Sánchez, una de las panelistas del ciclo de canal nueve, que confesó que a ella también la habían llamado para sumarse a esta gala de tres.

“Ni en pedo voy. ¡Me pasa lo mismo! Iría encantada, porque me divierte un montón. Pero no me voy a someter a Karina. Nos van a degollar. Yo ya lo pasé una vez con Pampita y no lo voy a volver a pasar” cerró diciendo la mujer del Chato Prada. Otros de los convocados fueron Ángela Torres, para cantar junto a su amigo Lizardo Ponce, pero aún no está confirmada y la cantante tropical Dalila, que ya aceptó para sumarse al programa junto a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.