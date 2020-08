Hace ya varios años que Cande Tinelli fundó su marca de ropa Madness, por lo que la cantante comprende el trabajo de quienes comienzan de cero con un emprendimiento. Es por ello, que a la modelo se le ocurrió comenzar con una iniciativa para apoyar a esos negocios que se vieron muy afectados por la pandemia. En consecuencia, la mediática llevará a cabo una buena acción para ayudar a los emprendedores.

El jueves por la tarde, Cande subió varias historias a su cuenta de Instagram, en donde relató el proyecto pensó. “Estuve pensando y se me ocurrió, ya que estamos todos más o menos en la misma con las pymes o marcas chicas. Es un momento complicado, así que se me ocurrió realizar una vez por semana, por ejemplo los días jueves, una selección de pymes y marcas que más me gusten, y las voy a subir a historias”, comenzó explicando Lelé.

A continuación, Tinelli explicó el fin de la idea. “Quiero ayudarlos y que sus marcas sean visibles. Así que envienmé, yo voy a elegir entre cuatro y cinco. Y por favor no se enojen los que capaz no elijo, pero voy a tratar de ir seleccionando a medida que me vayan mandando todo. Espero sus mensajes y ojalá que les sirve porque deseo de corazón que a la gente le vaya bien porque se que es un momento muy jodido”, se explayó la cantante.

Luego de aclarar cómo llevará a cabo el proyecto, Cande compartió la cuenta de Instagram de algunos emprendimientos. Es importante mencionar que la hija de Marcelo Tinelli cuenta con más de 4 millones de seguidores en la red social, por lo que su idea de difundir las pymes y marcas podría funcionar muy bien. Actualmente, la modelo se encuentra en vísperas de una nueva canción que lanzará el 28 de agosto.

Últimamente, Cande Tinelli estuvo mostrando un lado nuevo en su Instagram. Siempre se supo que a la cantante le gustaban mucho los animales. Sin embargo, desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la mediática manifestó su amor por los caballos y la equitación. “Mis caballos son los más mimados del mundo, vivo está actividad desde otro lugar al de los demás, difícil de poner en palabras”, aseguró Lelé.