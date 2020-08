Hace cinco años, Brian Lanzelotta perdió a su madre Miriam, quien murió a causa de una Hepatitis C. El participante de Gran Hermano se mostró siempre muy unido a ella. Sobretodo en su paso por el reality, en donde pidió ayuda. En la gala del miércoles del Cantando 2020, cantó Lola Latorre, y Yanina la apoyó ante las devoluciones. Por lo que el cantante le dejó un emotivo mensaje en Twitter: “Me la imagino a mi mamá defendiéndome así”.

En el ritmo de cumbia, Lola y Lucas Spadafora interpretaron “Deja de llorar”, de El Polaco. Nacha Guevara, en su devolución aseguró que a los jóvenes les costó la canción porque les “falta calle”. Por lo que Yanina saltó: “Más allá de que sea ajeno o no, un actor no interpreta solo cosas que tienen que ver con su vida privada. A los dos les falta calle y son dos nenes mimados, pero ellos no tienen la culpa”. Enseguida, Brian se conmovió.

En la noche del miércoles, Lanzelotta vio el certamen desde su casa, puesto a que a él y Ángela Leiva les tocó cantar el pasado lunes. Al ver la situación en la pista, el joven no dudó en apoyar a la panelista de Los ángeles de la mañana. “Me la imagino a mi mamá defendiéndome a mí como @yanilatorre a @lolaalatorre“, reflexionó el cantante de cumbia en su cuenta de la red social del pajarito.

Yanina por su parte, le replicó a Brian un corazón. No obstante, la madre de Spadafora no reaccionó igual. Ante los dichos de Nacha, Ángel De Brito le consultó si era verdad que a su hijo le falta calle. Enseguida, la mujer aseguró con humor: “Sí, un poquito”. A diferencia de el equipo de los jóvenes, a Lanzelotta y Leiva les fue bastante bien en el ritmo. La pareja cantó “Fuera” de Karina La Princesita, y obtuvieron 24 puntos.

A su vez, Brian Lanzelotta protagonizó un exabrupto en la última gala. Muy observadora, Moria Casán notó que en el zoom de la sentencia, el cantante se “rascaba sus partes íntimas”. A pesar del escrache, el famoso se defendió en Pampita Online. “No creo haberlo hecho. Aunque puede haber pasado eso porque uno se relaja. Para la próxima se me van a ver sólo los cachetes”, bromeó el participante de Gran Hermano.