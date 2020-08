Padres de los niños que asisten a la Escuela Provincial Nº 47 de la localidad de San Martín, departamento Capayán rechazan el ofrecimiento del Ministerio de Educación de la Provincia para reparar el edificio escolar. La propuesta esta vez se ve perdida ya que los funcionarios provinciales y municipales se llenaron de promesas incumplidas desde hace tiempo.

Los padres de estos estudiantes ya catalogan al gobierno como mentiroso, prometieron accionar sobre esta situación tantas veces que ya no les creen. La responsabilidad estaría a nivel intendencia, la municipalidad que conduce Alfredo Hoffmann. En las imágenes que acercaron de manera especial los lectores de El Aconquija se muestran las condiciones deplorables de la escuela.

En los detalles se puede visualizar que el edificio no tiene vidrios y posee un solo baño en un espacio donde funcionan los tres niveles de la escolaridad. Además, se registra que existen alumnos en sillas de ruedas que no pueden usar el baño ni otros lugares del establecimiento. Aseguran que no tienen personal de maestranza, situación increíble ante los cuidados a la infancia.







Lo indignante resulta conocer que ya hubo una partida de dinero para la inversión del estudiantado pero la Municipalidad de Capayán jamás cumplió con esos arreglos. Desde la Nación remarcaron en el “regreso seguro” a clases que todo depende de cada municipio. El Estado nacional entrega 2.300 millones de pesos a todas las jurisdicciones que volvieron a las clases presenciales.

Este subsidio estaba previsto para reparar y renovar las escuelas y también para comprar suministros de higiene y seguridad ante la situación de prevención por el coronavirus. En San Martín el ministerio de Educación de la Provincia prometió que el lunes llegan las soluciones, pero los padres que llevan sus niños a esta escuela no quieren más promesas.