El programa de anoche del Cantando 2020 fue sin dudas para más de uno bastante particular. A pesar de que debían cantar 4 parejas, nuevamente los tiempos televisivos no coincidieron. Esto se produjo porque Esmeralda Mitre, acaparó la mayor parte de la noche con su presentación de “La pollera amarilla”, la famosa canción de Gladys La Bomba Tucumana. Cande Molfese junto a Federico Salles y Laura Novoa con su compañero Patricio Arellano quedaron afuera de la gala, esto, le molestó mucho a la actriz y no logró disimular su enojo.

El primero en salir a la pista fue Miguel Ángel Rodriguez, con el tema “Una cerveza” de Ráfaga, luego Esmeralda Mitre se hizo presente en el escenario y dio mucho de que hablar, con una extensa previa donde arremetió duramente contra Ángel de Brito por apagarle el micrófono la gala anterior, luego su actuación de cumbia no fue bien recibida por el jurado y también tuvo algunos cruces de palabras con los artistas encargados de puntuar. Y finalmente, su performance se extendió cuando su compañero de pista y su novia se sumaron a cantar fuera de concurso, pero, Esmeralda se negó a perder el protagonismo.

Detrás de la pantalla, lista para poder salir, estaba Laura Novoa junto a Patricio Arellano, pero lamentablemente se quedaron con todo puesto y totalmente preparados, porque no pudieron salir a cantar. Maite Peñoñori, la movilera de LAM, entrevistó a la actriz, que según manifestó en primera medida no estaba enojada por no haber podido salir, pero, la periodista logró incomodarla con una simple pregunta que ella consideró que no era del todo adecuada.

“Nosotros estamos atrás no vimos nada. Todo bien es un show” dijo Laura cuando Maite le consultó por su enojo ya que esta era la primera vez que a la participante le tocaba volver a casa sin poder salir a presentarse en el programa. Luego, continuó la entrevista preguntándole si alguna vez ella había trabajado con Esmeralda Mitre y al parecer esto no le gustó para nada y en ese momento optó por retirarse del móvil dejando a la entrevistadora sumamente sorprendida y sin contestar a su pregunta.

Incluso su compañero de canto y su coach quedaron asombrados con esta actitud de la artista. Hoy, en los Ángeles de la Mañana, debatieron respecto a este tema y Maite explicó que al parecer cuando la producción le confirmó a Novoa que no podría salir a cantar y ella se habría molestado bastante. “Ella al ser tercera pensó que alguna posibilidad había de cantar” remarcó la movilera.