A pesar de que en el último tiempo se rumoreó varias veces con la separación de Mica Tinelli, ella se encarga de desmentirlo. La mediática se encuentra en pareja hace casi un año con Licha López, y se muestra más enamorada que nunca en las redes sociales. Por lo que la famosa no dudó en compartir su emoción al ver un video de su novio. “Cuando llega alguien que aman”, reflexionó la dueña de Ginebra.

Actualmente, Mica se encuentra transitando el aislamiento social, preventivo y obligatorio junto al jugador de Boca. La joven manifestó en algunas ocasiones que se la pasan mirando todo el día partidos de fútbol. “Así son nuestras tardes de domingo en cuarentena… mates, sillón y fútbol. En cualquier momento me mando como comentarista”, bromeó la hija de Marcelo Tinelli en un posteo.

Sin embargo, en la última publicación, Tinelli demostró cuánto ama a sus mascotas, y publicó un video en donde se ve cómo lo esperan y reciben a Licha. En el mismo se puede observar la emoción de los dos caninos al escuchar que el futbolista se encontraba a punto de ingresar al departamento. Y a su vez, la famosa repite constantemente: “¡Es papá! ¡Llegó papá”. Hace unos días, la diseñadora confesó que para ella sus perros son sus hijos.

“Hay algo mejor que los perros? No. Estos son los momentos que me dan felicidad y me llenan el corazón, como se ponen cuando llega alguien que aman”, reflexionó Mica en el posteo. Al ver la publicación, no faltó el comentario de Marcelo quien manifestó con cierta ironía: “Papá y mamá, ¿pueden sacar a la dupla de la cama?”. Paula Chaves también se hizo presente con una petición: “Enfocame la lengüita que me vuelve loca”.

Hace unos días, Mica Tinelli subió una historia y comentó que se encontraba de nuevo durmiendo en el living. Por lo que muchos usuarios especularon con un conflicto en la pareja. Sin embargo, rápidamente la dueña de Ginebra se encargó de desmentir el rumor. En primer lugar, aclaró que si se hubiera distanciado de su novio, no lo contaría de esa manera. Y por último, detalló que López debía acostarse temprano porque al día siguiente entrenaba.