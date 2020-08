Mariana Brey se convirtió en una de las participantes más fuertes del Cantando 2020. A pesar de que su equipo siempre recibe alguna crítica, la periodista logra llevarse un buen puntaje que la salva de la sentencia. Sin embargo, la angelita se lastimó yendo a la gala del lunes, en la cual no cantó debido a que Floppy Tesouro pidió ingresar antes. La panelista tiene una lesión que podría complicarla para la próxima ronda del reality.

El miércoles, Mariana asistió a Los ángeles de la mañana, pero en un momento desapareció y su lugar fue ocupado por Lizardo Ponce. Por lo que Ángel De Brito, debió explicar la razón por la que faltaba una angelita. “Atención con Lizardo que va por todo. Ya tomó su lugar como angelita invitada. La rajamos a Brey. No le pasó nada, pero la mandamos al médico porque tiene el pie roto. Podés opinar absolutamente de todo”, aseguró el conductor.

Finalmente, Brey aclaró lo ocurrido en diálogo con Radio Mitre. “Fue la gala que más disfruté de las tres, y eso que estaba dolorida. Me lastimé el dedo chiquito del pie. Fue el lunes cuando estaba yendo a la gala. No le di importancia y resulta que lo tengo fisurado. Duele un montón. El médico me hizo una placa. Por el dolor que tenía era evidente que no fue un golpecito así nomás”, comenzó diciendo la periodista.

Rápidamente, Mariana detalló cómo hizo para realizar su actuación el martes, sin que se notase el incidente. “La adrenalina y todo me llevó a estar bien. El tema que me tocó me encanta. Yo estaba a full. Nos gustó lo que hicimos. Cuando te lastimas así, me decía el médico que mucho no cambia. Lo que cambia es el tiempo que tardas en recuperarte”, describió la angelita, quien cantó “Tomate el palo” de Miss Bolivia.

Al final de la entrevista, Mariana Brey aseguró que hará lo mejor que pueda en su próxima participación en el certamen. “En LAM laburo sentada así que no sería un problema y las performance próximas del Cantando, veré que hago para no generar mucho movimiento. La de cumbia había que hacerla de esa manera, así que me mentalice y le di”, concluyó la panelista de las mañanas de El Trece. El siguiente ritmo es rock nacional.