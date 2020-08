Desde que Lola Latorre debutó en el Cantando 2020 el día de apertura, la modelo recibió miles de comentarios negativos en las redes sociales. Como siempre, los usuarios se empeñan en crear memes y criticar lo que no les gusta. Sin embargo, al parecer esta vez la joven no lo soportó y decidió eliminar la aplicación de Twitter, por los malos comentarios que recibió en su última interpretación de la cumbia.

El miércoles, Lola cantó “Deja de llorar”, el hit de El Polaco, junto a Lucas Spadafora. A pesar de que obtuvieron 20 puntos, un puntaje que los puede salvar de la sentencia, el jurado no se mostró muy a gusto con la actuación. Asimismo, en las redes sociales arremetieron contra la joven luego de escuchar su interpretación. Muchos manifestaron su disgusto al escuchar las desafinaciones de la modelo.

Lamentablemente, Latorre no logró hacer que no le afecten los dichos, y decidió abandonar la red social del pajarito. Sin embargo, antes hizo un comunicado. “Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando (en el Cantando), es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, comenzó a reflexionar la hija de Yanina Latorre.

En la misma línea, Lola continuó: “Creo que todavía no soy lo suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero”. Algunos famosos le expresaron su apoyo a la modelo. Entre ellos, Sofi Morandi, quien también participa del certamen. La influencer le aseguró: “Hacés bien. ¡Vamo wacha a entrenar, a divertirse y a mover el totó”.

Por último, Lola Latorre reflexionó acerca de su rol en el Cantando, y la manera en la que reciben las devoluciones ella y su compañero Spadafora. “Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen. No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer”, cerró la joven.