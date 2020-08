El miércoles por la noche, se vivió una gala totalmente distinta en el Cantando 2020. Luego de mucho tiempo, Gladys la Bomba Tucumana brindó un espectacular show televisivo que sacó más de una sonrisa. La cantante tropical sacó a bailar a todo el jurado del programa al centro de la pista y llenó de alegría el estudio. A pesar de no poder tocarse por los protocolos del coronavirus, lo que se pudo apreciar fue un show de verdadero disfrute. Sobre el baile de cada integrante del jurado, Lourdes Sánchez se animó a dar un puntaje.

Recordemos que la esposa del Chato Prada, uno de los productores más importantes de LaFlia, es bailarina profesional. Y en más de una oportunidad pudimos verla brinda grandes espectáculos en el Bailando por un Sueño, que este año no pudo salir al aire debido a la gran cantidad de gente que se necesita para realizarlo y debido a esto representa mucho presupuesto para cumplir con todos los protocolos necesarios para prevenir los contagios.

La panelista, usó twitter para juzgar a los artistas desde su casa, como una espectadora más. “La mejor Nacha, un 8” expresó la bailarina por medio de la red del pajaríto. Recordemos que además de participar como bailarina, en una de las últimas emisiones de ShowMatch, la mamá de Valentin participó como parte del Var, que también daba puntajes y devoluciones a los participantes del programa.

Sin dudas Lourdes Sánchez siempre se muestra muy atenta a cada una de las cosas que pasan en la pista y no duda ni un segundo a la hora de comentar desde las redes. Hace poco estuvo en el piso como invitada, acompañando a su amiga Sofía Morandi y se mostró entusiasmada con la posibilidad de concursar junto a su amiga en el ritmo de tres, que viene luego del rock nacional y es uno de los ritmos que más preocupa a algunos participantes ya que aún no tienen a un invitado confirmado.

A pesar de expresar sus ganas, hace poco en “Hay que ver” el programa donde se desempeña como panelista, Lourdes contó que recibió un llamado para participar del ciclo pero que no aceptó porque le da un poco de miedo pararse en la pista y exponerse a hacer algo que no es su fuerte. José María Listorti, el conductor del programa también reveló que había sido convocado pero que al igual que su colega, decidió no aceptar ya que el canto no es su fuerte.