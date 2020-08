La última gala del Cantando 2020 fue un poco desquiciada. Esmeralda Mitre se encargó de armar un show que confundió a todos. Hasta logró que Nacha Guevara se esconda para no verla. Sin embargo, Marcelo Tinelli fue uno de los pocos que le dio una buena devolución por su actuación en el certamen. A pesar de ello, la mediática parece no haberlo valorado y ¿lo corrigió?

En la ronda de cumbia, Esmeralda interpretó “La pollera amarilla”, el hit de Gladys La Bomba Tucumana. No obstante, la actriz no logró convencer al jurado y obtuvo el puntaje más bajo de todas las galas: 8 puntos. Como siempre, la famosa no se dejó llevar por las críticas a su performance, y continuó con el reality. Marcelo, quien ve todo y comenta a través de Twitter, le dio su opinión.

“Excelente @EsmeraldaMitre. ¡¡Es una showgirl!! Cada día mejor”, escribió Tinelli. En consecuencia, los productores del certamen mostraron la publicación en vivo para que la vea Mitre. Sin embargo, la mediática no le agradeció, sino que lo corrigió: “Se dice ‘showman’, para las mujeres y los hombres es igual”. Rápidamente, el conductor del Bailando por un sueño hizo otro posteo donde escribió correctamente la palabra.

Ni lentos ni perezosos, los usuarios de la red social del pajarito contradijeron a Marcelo. “Marcelo o estás sordo o justo miraste otro programa. Es impresentable esta mujer, muy creída, muy irrespetuosa. Le resta mucho su presencia al programa. Es la única que tira para atrás”, escribió una seguidora del Cantando 2020. Asimismo, otro seguidor habló de los reproches que le hizo la actriz a De Brito.

“Es muy maleducada. El conductor puede cortarle el micrófono a quien quiera, más si la gente como Esmeralda se desubica”, escribió @soyopinando2020. Las quejas de Mitre se debieron a que en la última gala, Ángel le cortó el micrófono para que deje hablar a Karina La Princesita. “Te quiero decir que si me cortás el micrófono, yo me voy. Te lo digo con respeto. Sólo Marcelo Tinelli tiene derecho a hacerlo”, sentenció la mediática.